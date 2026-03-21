Concevoir la performance comique : techniques et modalités d’écriture (Caen)

Cette journée d’études sera consacrée à la fabrication du rire dans la performance comique, ainsi qu’aux techniques de jeu, aux modalités d’écriture et aux dynamiques de la relation entre scène et salle, dans des disciplines telles que le stand-up, le clown ou la comédie.

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Bien qu’irréductiblement contingent, le rire que déclenche la performance comique n’a rien d’accidentel. Son irruption est préparée, savamment provoquée, voire calculée. L’artiste comique est justement celui qui sait réduire cette contingence du rire, créer les dispositions propices et préparer les effets de surprise ; celui qui sait dans un même geste troubler et rassurer ; celui qui possède une fine connaissance des affects qui activent son public et l’intuition des expériences qu’ils ont en partage.

La conception de l’effet comique nécessite un savoir-faire qui relève de la composition la plus rigoureuse et de l’exécution technique la plus précise mais aussi d’une forme d’intuition et d’une capacité à accueillir l’imprévu. Dans chaque discipline (stand-up, clown, comédie, etc.) les modalités d’écriture et de jeu dont les rouages ne se peaufinent qu’au contact du public, génèrent des formes de relations et des connaissances empiriques qui, du point de vue de l’analyse, apparaissent comme autant de ressources pour appréhender le fonctionnement du rire.

C’est de ces techniques de jeu et de ces modalités d’écriture qui composent avec la contingence et le caractère indécis de la relation scène-salle qu’il sera ici question.

Comment s’écrit une séquence comique ? Quelles connaissances sont mobilisées dans cet acte d’écriture ? Qu’apporte la mise jeu à ce qui a été conçu en amont ? Comment s’organisent les dispositions à rire du public ? Comment s’articulent la vocation comique et les autres finalités de la performance ? Peut-on formaliser des procédures souvent présentées comme relevant du don ou d’une sensibilité particulière ?

Pour tenter d’apporter des réponses à ces questions, cette journée d’étude croisera le regard de chercheurs et chercheuses et celui de praticiens et praticiennes, artistes du rire qui en façonnent les formes et en dessinent les divers horizons.

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