Beauvoir Webinar Series : Devenir écrivaine en France de 1945 à 1979, par Aya Nakamura

Pour cette deuxième session de l'année 2026, nous accueillons

Aya Nakamura (Université Lumière Lyon 2, France ; Université Rikkyo, Japon) à l'occasion de la publication de l'ouvrage issu de sa thèse de doctorat : Devenir écrivaine en France de 1945 à 1970. Étude de postures auctoriales féminines de Beauvoir à Sagan (Edizioni dell'Orso, 2026).

Elle sera en conversation avec Mireille Brioude (Association des Ami·es de Violette Leduc, France) et Marine Rouch (université de Toulouse Jean Jaurès, France)

N'hésitez pas à rejoindre la conversation !

Date et horaire : 30 mars 2026 — 10h (Paris) / 17h (Tokyo)