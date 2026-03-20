Séminaire CHCSC L'histoire culturelle au fil des disciplines. Séance "Histoire, histoire culturelle et humanités numériques : Recherches sur la deuxième guerre mondiale", avec Gilles Malandain et Giovanni Vitali (Guyancourt)

Séminaire CHCSC

«L’histoire culturelle au fil des disciplines» :

«Histoire, histoire culturelle et humanités numériques : Recherches sur la deuxième guerre mondiale», avec :

- Gilles MALANDAIN, « Histoire culturelle et mémoire des guerres, des champs de bataille du XIXe siècle aux “villages martyrs” de la 2e Guerre mondiale »

- Giovanni VITALI, « Ce sont mes derniers mots », enquête linguistique, mémoire et numérique des lettres et messages des déportés et des condamnés à mort de la résistance italienne.

« Ce sont mes derniers mots » propose une réflexion sur un corpus de lettres, billets et messages écrits par des déportés juifs et des condamnés à mort de la résistance italienne, au seuil de la mort et de la disparition. À partir d’archives parfois bien connues, parfois peu ou pas connues, et rarement lues dans une perspective linguistique, l’intervention interroge le lexique de l’adieu, les formes d’auto-présentation, les stratégies de censure et d’auto-censure, ainsi que les registres affectifs et spirituels qui structurent ces « dernières paroles». Parallèlement, j’esquisserai un travail en cours de constitution d’un corpus numérique annoté : outils de linguistique computationnelle, cartographies interactives et visualisations de réseaux permettent de repenser ensemble espace, voix et mémoire. Il s’agit d’un projet à la fois descriptif, éthique et pédagogique : montrer comment les technologies du langage et du web peuvent contribuer à restituer la complexité de ces voix extrêmes, sans les réduire à de simples objets d’analyse, mais en les reconnaissant comme des actes de résistance et de responsabilité envers les vivants.

Pages personnelles des intervenants :

Gilles Malandain : https://www.chcsc.uvsq.fr/m-gilles-malandain

Giovanni Pietro Vitali : www.giovannipietrovitali.eu