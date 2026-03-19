Habiter les marges. Espaces de résistance dans le champ de la création contemporaine (Paris & Saint-Étienne)
Habiter les marges.
Espaces de résistance dans le champ de la création contemporaine
Manifestation organisée par le Collège des Bernardins Paris, l'Université Jean Monnet Saint-Etienne Laboratoire ECLLA et l'Université de Strasbourg / Laboratoire ACCRA
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Programme
Paris – 7 avril 2026 – Collège des Bernardins
9h-9h30 : Introduction
9h30-10h : Léa Bismuth (docteure en théorie de l’art, EHESS Paris) : Une île-prison et le ciel étoilé. Chronique d’une émancipation exemplairement marginale
10h00 – 10h30 : Meriem Rhardisse (doctorante en arts plastiques, université Jean Monnet Saint-Etienne / ECLLA) : La vie posthume à travers la quatrième mémoire dans de The Last Judgment (2025) de Mishka Henner
10h30-11h00 : Discussion et pause
11h00 – 11h30 : Jean-Marc Ghitti (philosophe) : Debord en Livradois, l'accomplissement d'une vie en marge
11h30-12h00 : Maria Luchankina (artiste plasticienne et docteure en arts visuels de l’université de Strasbourg) : Basse-cour de questionnement : l’atelier comme écosystème.
12h00-13h30 : Discussion et pause
13h30-14h00 : Corentin Lahouste (chargé de recherches du FNRS / Belgique) : Marges biohardcores. Bifurcations sensori-perceptuelles et liminarités politiques chez Antoine Boute
14h00-14h30 : Anissa Medjebeur (doctorante en études cinématographiques, Université Montpellier 3 Paul-Valery / RiRRa21) : Poétique et réflexivité de la bordure dans Passages de Yang Chao (lu cheng, Chine, 2004) et Ciao Ciao de Song Chuan (Chine, 2017)
14h30-15h00 : Thomas Colombet (étudiant en Master 2 cinéma, Université Montpellier 3 Paul-Valéry) : « Je m’amuse sinon je pète un câble », fuir l’espace public et investir l’espace filmique pour les protagonistes féminines chez Radu Jude
15h00-15h30 : Discussion et pause
15h30-16h00 : Elisa Le Briand (cinéaste) : Ateliers du regard
16h00-16h30 : Auréline Roy (artiste plasticienne) : Les recluses
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Saint-Etienne – 10 avril 2026 – L'Alliance à Pont-Salomon
9h-9h30 : Introduction
9h30-10h : Mael Forlini (docteur en esthétique et sciences de l’art, université Jean Monnet Saint-Etienne / ECLLA) : Marginalités vocales de l’artiste No Anger
10h-10h30 : Richard Schilling (doctorant en Arts Visuels, université de Strasbourg / ACCRA) : L’espace dynamique des marges : une coexistence possible ?
10h30–11h00 : Discussion et pause
11h00 – 11h30 : Priscilla Wind (maîtresse de conférences, université de Clermont-Auvergne / CELIS) : Cruiser l’aéroport : perspectives artistiques queers
11h30-12h00 : Carole Nosella (maitresse de conférences en arts plastiques, université Jean Monnet Saint-Etienne / ECLLA) : Habiter les marges, de la page à la série télé
12h00-14h00 : Discussion et pause
14h00-14h30 : Elina Stoflique (artiste) : Des pâturages interstitiels : être artiste et berger·ère pendant l’Anthropocène
14h30-15h00 : Gwénaëlle Plédran (designer et doctorante à l'université Paris 8 / EDESTA) : Repenser la localité de nos relations
15h-15h30 : Discussion et Pause
15h30-16h00 : Louise Jean (artiste et comédienne) : Des lieux pour les mort·es : traitement du phénomène de marginalisation des corps morts en France et dans les sociétés occidentales dans l’œuvre d’Aurélia Lüscher
16h00 – 16h30 : Clio Simon (artiste) : Là où tout se joue entre
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Infos pratiques :
Le versant parisien de la journée d'étude, au Collège des Bernardins, est en accès libre sur inscription via le formulaire en ligne accessible via cette page.
Le versant stéphanois de la journée d'étude aura lieu à la friche industrielle L'Alliance de Pont-Salomon (43330).