Habiter les marges. Espaces de résistance dans le champ de la création contemporaine (Paris & Saint-Étienne)

Habiter les marges.

Espaces de résistance dans le champ de la création contemporaine

Manifestation organisée par le Collège des Bernardins Paris, l'Université Jean Monnet Saint-Etienne Laboratoire ECLLA et l'Université de Strasbourg / Laboratoire ACCRA

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Programme

Paris – 7 avril 2026 – Collège des Bernardins

9h-9h30 : Introduction

9h30-10h : Léa Bismuth (docteure en théorie de l’art, EHESS Paris) : Une île-prison et le ciel étoilé. Chronique d’une émancipation exemplairement marginale

10h00 – 10h30 : Meriem Rhardisse (doctorante en arts plastiques, université Jean Monnet Saint-Etienne / ECLLA) : La vie posthume à travers la quatrième mémoire dans de The Last Judgment (2025) de Mishka Henner

10h30-11h00 : Discussion et pause

11h00 – 11h30 : Jean-Marc Ghitti (philosophe) : Debord en Livradois, l'accomplissement d'une vie en marge

11h30-12h00 : Maria Luchankina (artiste plasticienne et docteure en arts visuels de l’université de Strasbourg) : Basse-cour de questionnement : l’atelier comme écosystème.

12h00-13h30 : Discussion et pause

13h30-14h00 : Corentin Lahouste (chargé de recherches du FNRS / Belgique) : Marges biohardcores. Bifurcations sensori-perceptuelles et liminarités politiques chez Antoine Boute

14h00-14h30 : Anissa Medjebeur (doctorante en études cinématographiques, Université Montpellier 3 Paul-Valery / RiRRa21) : Poétique et réflexivité de la bordure dans Passages de Yang Chao (lu cheng, Chine, 2004) et Ciao Ciao de Song Chuan (Chine, 2017)

14h30-15h00 : Thomas Colombet (étudiant en Master 2 cinéma, Université Montpellier 3 Paul-Valéry) : « Je m’amuse sinon je pète un câble », fuir l’espace public et investir l’espace filmique pour les protagonistes féminines chez Radu Jude

15h00-15h30 : Discussion et pause

15h30-16h00 : Elisa Le Briand (cinéaste) : Ateliers du regard

16h00-16h30 : Auréline Roy (artiste plasticienne) : Les recluses

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Saint-Etienne – 10 avril 2026 – L'Alliance à Pont-Salomon

9h-9h30 : Introduction

9h30-10h : Mael Forlini (docteur en esthétique et sciences de l’art, université Jean Monnet Saint-Etienne / ECLLA) : Marginalités vocales de l’artiste No Anger

10h-10h30 : Richard Schilling (doctorant en Arts Visuels, université de Strasbourg / ACCRA) : L’espace dynamique des marges : une coexistence possible ?

10h30–11h00 : Discussion et pause

11h00 – 11h30 : Priscilla Wind (maîtresse de conférences, université de Clermont-Auvergne / CELIS) : Cruiser l’aéroport : perspectives artistiques queers

11h30-12h00 : Carole Nosella (maitresse de conférences en arts plastiques, université Jean Monnet Saint-Etienne / ECLLA) : Habiter les marges, de la page à la série télé

12h00-14h00 : Discussion et pause

14h00-14h30 : Elina Stoflique (artiste) : Des pâturages interstitiels : être artiste et berger·ère pendant l’Anthropocène

14h30-15h00 : Gwénaëlle Plédran (designer et doctorante à l'université Paris 8 / EDESTA) : Repenser la localité de nos relations

15h-15h30 : Discussion et Pause

15h30-16h00 : Louise Jean (artiste et comédienne) : Des lieux pour les mort·es : traitement du phénomène de marginalisation des corps morts en France et dans les sociétés occidentales dans l’œuvre d’Aurélia Lüscher

16h00 – 16h30 : Clio Simon (artiste) : Là où tout se joue entre

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Infos pratiques :

Le versant parisien de la journée d'étude, au Collège des Bernardins, est en accès libre sur inscription via le formulaire en ligne accessible via cette page.

Le versant stéphanois de la journée d'étude aura lieu à la friche industrielle L'Alliance de Pont-Salomon (43330).