Esthétiques et politique du trash, 2 : littérature, arts visuels, scène & formes non scéniques (Toulouse)
Journée d'étude
"Esthétiques et politique du trash 2 : littérature, arts visuels, scène & formes non scéniques".
Jeudi 26 mars à partir de 9h00
dans l'amphi F 417 - Maison de la recherche (campus UT2J) à l’université de Toulouse Jean Jaurès.
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Programme
9 h Accueil et introduction collective
Katia Fallonne & Théo Moine
PANEL 1 : Littérature et psychanalyse
Modération : Katia Fallonne
10 h « Le trash et le grotesque féminin dans les fanzines Dirty Plotte de Julie Doucet »,
Vincent Cliche (UQAM)
10 h 30 « Catherine Millet est-elle un sujet trash ? »,
Christine Larroque (Université de Rennes 2)
11 h Pause PANEL 2 : Danse
Modération : Pauline Boschiero
11 h 15 « Corseter, ligoter, ensacher. Le costume comme espace permissif et subversif chez Carlotta Ikeda »,
Maeva Lamolière (Université de Lille)
11 h 45 « Jeter son corps dans la bataille » : enjeux esthétiques et politiques du corps trash à la croisée de l’art corporel et de la danse contemporaine (1990/2000) »,
Aurélien Degrez (Université de Rennes 2)
12 h 15 Pause repas et exposition de Séphora Manuel
PANEL 3 : Arts plastiques Modération :
Mireille Raynal-Zougari
14 h « Repolitiser le trash. De l’exhibition du visible à une nouvelle éthique du regard »,
Hélène Virion (Université Toulouse - Jean Jaurès)
14 h 30 « Environ 7 070 000 résultats (0,16 s) »
Suivi d’un échange avec le public autour de son exposition
Séphora Manuel (Université Toulouse - Jean Jaurès)
15 h « Érotisme, blasphème et regard trash : porno satanisme de Félicien Rops »,
Emmanuel Boldrini (Université Lyon 2)
15h30 Pause PANEL 4 : Images punk et queer
Modération : Élise Van Haesebroeck
15 h 45 « La pratique filmique trash et queer d’Autojektor : du recyclage au vandalisme »,
Malou Six (Université Paris 8)
16 h 15 « Faire bref/faire brèche : la diffusion du punk et le spectacle de la dégradation »,
Philippe Birgy (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Au plaisir de vous y retrouver.
Bien à vous,
Le comité d'organisation.
Pauline Boschiero, Lucie Dumas, Mirelle Raynal Zougari, Élise Van Haesebroeck, Katia Fallone, Karine Saroh, Théo Moine.