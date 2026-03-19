Esthétiques et politique du trash, 2 : littérature, arts visuels, scène & formes non scéniques (Toulouse)

Journée d'étude

"Esthétiques et politique du trash 2 : littérature, arts visuels, scène & formes non scéniques".

Jeudi 26 mars à partir de 9h00

dans l'amphi F 417 - Maison de la recherche (campus UT2J) à l’université de Toulouse Jean Jaurès.

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Programme

9 h Accueil et introduction collective

Katia Fallonne & Théo Moine

PANEL 1 : Littérature et psychanalyse

Modération : Katia Fallonne

10 h « Le trash et le grotesque féminin dans les fanzines Dirty Plotte de Julie Doucet »,

Vincent Cliche (UQAM)

10 h 30 « Catherine Millet est-elle un sujet trash ? »,

Christine Larroque (Université de Rennes 2)

11 h Pause PANEL 2 : Danse

Modération : Pauline Boschiero

11 h 15 « Corseter, ligoter, ensacher. Le costume comme espace permissif et subversif chez Carlotta Ikeda »,

Maeva Lamolière (Université de Lille)

11 h 45 « Jeter son corps dans la bataille » : enjeux esthétiques et politiques du corps trash à la croisée de l’art corporel et de la danse contemporaine (1990/2000) »,

Aurélien Degrez (Université de Rennes 2)

12 h 15 Pause repas et exposition de Séphora Manuel

PANEL 3 : Arts plastiques Modération :

Mireille Raynal-Zougari

14 h « Repolitiser le trash. De l’exhibition du visible à une nouvelle éthique du regard »,

Hélène Virion (Université Toulouse - Jean Jaurès)

14 h 30 « Environ 7 070 000 résultats (0,16 s) »

Suivi d’un échange avec le public autour de son exposition

Séphora Manuel (Université Toulouse - Jean Jaurès)

15 h « Érotisme, blasphème et regard trash : porno satanisme de Félicien Rops »,

Emmanuel Boldrini (Université Lyon 2)

15h30 Pause PANEL 4 : Images punk et queer

Modération : Élise Van Haesebroeck

15 h 45 « La pratique filmique trash et queer d’Autojektor : du recyclage au vandalisme »,

Malou Six (Université Paris 8)

16 h 15 « Faire bref/faire brèche : la diffusion du punk et le spectacle de la dégradation »,

Philippe Birgy (Université Toulouse - Jean Jaurès)

Au plaisir de vous y retrouver.

Bien à vous,

Le comité d'organisation.

Pauline Boschiero, Lucie Dumas, Mirelle Raynal Zougari, Élise Van Haesebroeck, Katia Fallone, Karine Saroh, Théo Moine.