Séance de lancement du séminaire "Cergy : le réel à l’épreuve", avec Sylvie Brodziak, professeure émérite de littérature française et francophone (XIXe-XXIe siècle) et histoire des idées à CY/UMR Héritages, le 25 mars 2026, à 17h, à Cergy

Séminaire "Cergy : le réel à l’épreuve"

Séance d'ouverture avec Sylvie Brodziak :"Fonder une université et inventer l'enseignement et la recherche en Lettres et Sciences Humaines à Cergy"

Mercredi 25 mars 2026, à 17h

Auditorium de la Maison de la recherche SHS Annie Ernaux

CY Cergy Paris Université - Site des Chênes

33 boulevard du Port - Cergy

Cette séance inaugurale vise à inscrire l’étude de Cergy dans une perspective historique et institutionnelle, fondement des travaux à venir. La communication de 45 minutes de Sylvie Brodziak est suivie d'un échange avec la salle. Le séminaire "Cergy", coordonnée par Pierre-Louis Fort (Professeur des universités, UMR Héritages), est conçu comme un programme de recherche et de réflexion au long cours accueilli et porté par la Maison de la recherche SHS Annie Ernaux. Il propose de faire de Cergy un objet de réflexion, envisagé à la fois comme territoire urbain, espace institutionnel, lieu de mémoire et creuset d’imaginaires contemporains, en croisant approches littéraires, cinématographiques, urbanistiques, artistiques et testimoniales.



Pensé dans une dynamique pluriannuelle, le séminaire privilégie une approche attentive aux usages, aux formes et aux discours produits dans et sur Cergy. En croisant enquêtes, analyses de corpus, projections, dispositifs de recherche-création et rencontres avec des acteurs du territoire, il met en lumière les mutations urbaines, institutionnelles et culturelles à l’œuvre depuis les années 1970 et interroge leurs effets sur les expériences de la ville, les pratiques sociales et les formes de vie collective.