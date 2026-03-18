Séminaire La fabrique pongienne (Sorbonne)

Séminaire La Fabrique pongienne, organisé par Pauline Flepp et Benoît Auclerc

Mardi 24 mars 2026, 16h30-18h30

Sorbonne Université, salle C318 (accès par l’entrée rue de La Sorbonne, 75005)

Pour trouver la salle C318, en entrant par la rue de la Sorbonne, il faut aller vers la chapelle, monter quelques marches, longer vers la droite ; une fois la porte franchie, prendre à droite. La salle se trouve au rez-de-chaussée.

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Programme

Kévin Saliou, spécialiste de Lautréamont, présentera une communication sur le Lautréamont de Ponge : « Le Lautréamont de Ponge : une révolution fertile »

Mami Ayabe, MCF à l’Université Keio de Tokyo, chercheuse invitée par le laboratoire THALIM (Sorbonne Nouvelle), nous parlera de « Ponge et la scuplture ».

Le séminaire sera précédé par l’Assemblée générale de la Société des Lecteurs de Francis Ponge, à 14h, salle C318. Les ami.e.s de l’association et de l’oeuvre de Ponge sont bien évidemment les bienvenu.e.s à l’AG.

Pour être sûr.e d’accéder à la Sorbonne sans difficulté, merci d’écrire à pauline.flepp@gmail.com afin d’être inscrit.e sur la liste qui vous permettra de rentrer dans l’université sans encombres.