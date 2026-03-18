Devenir du neutre, de Barthes à Dustan. Avec Justine Brisson. Séminaire de l'équipe Barthes (ITEM & LAMO, ENS Paris)

Quatrième séance du séminaire de l’équipe Barthes (ITEM, LAMO) qui se tiendra à l’ENS de Paris (45 rue d’Ulm).

Ouverte à tous, elle a lieu ce samedi 21 mars, de 14h à 16h, dans l'amphi Galois.

Cette séance, assurée par Justine Brisson (Science Po Paris, EHESS), sera consacrée au devenir du neutre, de Barthes à Dustan.

NB : Le séminaire sera diffusé par Zoom.