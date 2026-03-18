Sciences cognitives et théâtre : des laboratoires d'émotions. Apéro Têtes chercheuses #14, avec Ondine Simonot-Bérenger (Paris)

Apéro Têtes chercheuses #14

« Sciences cognitives et théâtre : des laboratoires d'émotions »

Mardi 7 avril de 18h30 à 20h30

ARTCENA, 68 rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris

Rencontre avec Ondine Simonot-Bérenger, docteur en sciences cognitives de l'Université PSL-École Normale Supérieur, au Laboratoire SACRe (Université PSL) et au Laboratoire de Neurosciences cognitives et computationnelles (ENS-PSL/Inserm), à l'occasion de la parution de sa thèse « Cognition sociale, émotions et fiction : les théâtres comme lieu d’expérimentation des sciences cognitives ».

Comment les émotions individuelles, vécues en co-présence avec autrui, donnent-elles lieu à des dynamiques émotionnelles collectives ? Comment ces dernières contribuent, en retour, à l’appréciation esthétique ? Lors des apéros « Têtes chercheuses », chambre d’écho aux recherches sur les arts vivants, qui font l’objet de dossiers dans notre magazine, chercheuses et chercheurs présentent leurs travaux inspirants et innovants à un public d’artistes et de passionnés.

Rencontre suivie d’un verre. Animée par Dorothée Burillon - Responsable du service Ressources et savoirs d'ARTCENA.

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