Vallée d’Aoste entre histoire et représentations / Valle d’Aosta tra Storia e rappresentazione

Le Colloque International Valle d’Aosta tra Storia e rappresentazione – Vallée d’Aoste entre histoire et représentations se propose de réfléchir autour d’une possible spécificité valdôtaine qui émergerait dans le panorama culturel italien et européen, dans des domaines tels que l’historiographie, la littérature et plus généralement dans les différentes productions artistiques, comme la musique, l’art et le cinéma. L’objectif est de fournir – dans un moment historique de profonds et rapides changements et à travers une approche interdisciplinaire et transnationale qui donne de l’espace aux voix critiques les plus diverses – une image approfondie et multi-perspective de la réalité culturelle valdôtaine actuelle, ainsi que de son évolution dans le temps.

Un état de l’art qui permettrait, à travers la reconsidération des aspects historiques, artistiques et littéraires, de définir, ou de redéfinir, un possible noyau identitaire valdôtain et qui peut être à la fois une opportunité pour des évaluations et des bilans, mais aussi un point de départ pour la construction et le développement de futurs scénarios culturels.

Promu et organisé par le département LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales) de l’Université Savoie Mont Blanc, en collaboration avec l’Université de la Vallée d’Aoste et la Région autonome Vallée d’Aoste et avec le Centro studi-letterari Natalino Sapegno et le Gruppo di studio sul Cinquecento francese de l’Université de Vérone.

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