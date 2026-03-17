Textes, livres et discours à l'épreuve de l'imprimé (Versailles)

Ce colloque interantional se propose d'explorer la période charnière de la deuxième moitié du XVe siècle et du développement de l'imprimerie, en se demandant ce que le nouveau média fait à l'organisation des savoirs et des discours médiévaux : comment l'imprimerie réorganise-t-elle, ou non, les hiérarchies entre les textes mais aussi le texte et son matériau linguistique ? On pourra notamment se demander si le format imprimé transforme la mise en page et plus largement la mise en livre de certains types de textes ou ensembles textuels, si le contexte éditorial, au sens large, qui est celui de l’imprimé amène à des variations (favorise-t-il par exemple une actualisation voire un renouvellement linguistique ?) et comment ces changements traduisent des évolutions dans l’économie des genres textuels, des normes linguistiques et/ou dans la valeur relative des textes. Il s’agira ainsi d’interroger les ruptures, mais également les continuités entre diffusion manuscrite et diffusion imprimée.

Programme

Jeudi 2 avril 2026

• 13h : Accueil

• 13h15-13h30 : Introduction, Anne Rochebouet et Catherine Rideau-Kikuchi

• 13h30-15h :

- Paul Schweitzer-Martin (Historisches Seminar, Ludwig-Maximilians-Universität München), "Copying and modifying printed incunabula indexes"

- Louis Genton (Paris 1 Panthéon Sorbonne), "La transmission du jus commune entre manuscrit et imprimé (Paris, XVe-XVIe siècle)"

• 15h30-17h45 :

- Anna Dlabacova (Lucas Leiden University Centre for the Arts in Society), "Prayers in Print : The Impact of the Printing Press on Middle Dutch Books of Hours"

- Anne Rochebouet (IUF / Université Paris-Saclay, UVSQ, DYPAC), "Voir l'histoire universelle, représenter le temps, entre manuscrit et imprimé (Paris, fin XVe siècle)"

- Tania Lévy (Université de Bretagne Occidentale), "L’écume de la fête : relater, conserver et diffuser les entrées royales autour de 1500"

Vendredi 3 avril 2026

• 10h : Accueil

• 10h30-13h :

- Lucence Ing (ALMAnaCH, Inria), "Le traitement du lexique dans les premiers imprimés, entre conservation et renouvellement"

​​​​- Timothée Guyon (Université Paris-Saclay, UVSQ, DYPAC), "De la spécialisation à la disparition d’un texte : le dossier de l’assemblée de 1329 face à ses premiers imprimés"

- Laetitia Tabard (Le Mans Université, 3L.AM), "Recadrer L’Oultré d’amour : la relecture de l’oeuvre de Chastelain dans Le Jardin de plaisance et fleur de rhétorique"

• 14h-15h30 :

- Catherine Rideau-Kikuchi (Université Paris-Saclay, UVSQ, DYPAC) : "Négociations formelles, évolutions et fixité des livres universitaires italiens entre manuscrits et incunables"

- Sabrina Corbellini (University of Groningen) et Margriet Hoogvliet (Allard Pierson, Université d’Amsterdam), "Reader's Encounters with Handwritten and Printed Texts in France and Italy during the Long Fifteenth Century: Books as Objects, Paratexts, and Inventories"