FEU (Festival Écrivaines à l'Université) à l'UPEC, 3 édition : "Images" (Créteil)

Le FEU (Festival Ecrivaines à l'Université) est une manifestation culturelle, scientifique et pédagogique financée par le programme Erasme (ANR 2022) qui valorise les écritures féminines.

Organisé depuis 3 ans à l'UPEC par Stéphanie Genand, Claire Fourquet-Gracieux et Rossana de Angelis, avec la collaboration d'Anouk Pellet (administratrice), le FEU se veut une médiation des savoirs et un dialogue entre la recherche, les publics et la société.

Pendant trois jours, des tables rondes permettent de débattre, de découvrir des artistes, des écrivaines, de rencontrer les professionnelles de l'écriture et d'interroger la place ou la non place des femmes. Un thème fédère les trois journées : en 2026, ce thème est "Images".

Les tables rondes sont enfin complétées par des performances étudiantes, des lectures journées, des projections cinémas en collaboration avec nos partenaires.

Le FEU est gratuit et ouvert à toutes et tous !