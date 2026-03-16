La Satire. Séminaire Dialogue des temps, séance 3 (Université de Rennes 2 & en ligne)

Séminaire Dialogue des temps

Université Rennes 2, laboratoire CELLAM, groupe Mouseion

Pour l'année 2025-2026, le séminaire Dialogue des temps propose un nouveau cycle de conférences sur l’actualité des publications et des projets de recherche liés à l’Antiquité et à ses déploiements postérieurs (plus spécifiquement la Renaissance, mais pas exclusivement).

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Troisième séance : La Satire

Programme

• 16h30-17h15 > Anne-Marie Favreau-Linder (U. Clermont-Ferrand) :

Un “drôle” de mélange des genres : philosopher par le rire

• 17h15-18h00 > Nicolas Correard (U. Nantes) :

La violence de la vérité : philosopher par la satire

• 18h00-18h45 > Sylvaine Poujade-Baltazard (U. Rennes 2) :

La satire selon Francesco Robortello

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La séance aura lieu en hybride.

Pour le lien : contacter anne.rolet@univ-rennes2.fr

Lieu : Université de Rennes 2, Campus Villejean, Bât. B, salle recherche

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• Pour consulter l'ensemble du programme de l'année : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/wp-content/uploads/2024/09/programme-dialogue-des-temps-2025_2026.pdf

• Pour consulter les archives du séminaire et les résumés des conférences passées : https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/cellam/activites/archives-du-seminaire-dialogue-des-temps-groupe-mouseion/