Rousseau, Philosophie et Médecine. Circulation et usages des savoirs médicaux au XVIIIe s. (Paris)

Rousseau, Philosophie et médecine.

Circulation et usages des savoirs médicaux au XVIIIe siècle

Colloque international organisé par

Théo Courdavault et Anne Morvan,

avec le soutien de l’ED433, du Laboratoire SND, de l’Initiative Europe, de l’INSPE de Paris, de l’Académie nationale de médecine et du FIR

Entrée libre (sur inscription pour le 2 avril à l'adresse suivante : rousseaumedecine2026@gmail.com

Jeudi 2 et Vendredi 3 avril 2026

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Programme

Jeudi 2 Avril 2026 : Sorbonne (54, rue Saint-Jacques), Salle des Actes

9h : Accueil des participants

9h15 : Ouverture du colloque : Théo Courdavault et Anne Morvan

Session 1 : « Rousseau parmi les médecins »

Présidence : Christophe Martin (Sorbonne Université, CELLF)

9h30 : Martin Rueff (Université de Genève) : Starobinski, médecin de Rousseau

10h15 : Rudy Le Menthéour (Bryn Mawr College, Pennsylvanie) : Jean-Jacques Rousseau, hygiéniste

Pause café

11h15 : Jean-Luc Guichet (Université de Picardie Jules Vernes, CERCLL) : Poison, empoisonnement et contre-poison : de la dénonciation du vin empoisonné à l’empoisonnement de l’image de Rousseau comme anti-médecin.

Pause déjeuner

Session 2 : « État des lieux et questions de méthode »

Présidence : Théo Courdavault (Sorbonne Université, SND)

14h15 : Dario Galvão (Université de Namur) : De l’anatomie animale à l’anatomie de l’esprit : analogie et méthode expérimentale chez David Hume

15h : Gilles Barroux (CPGE, Paris) : Coup d’œil sur l’état de la médecine au XVIIIe siècle : le prisme de l’Encyclopédie

Pause café

Session 3 : « Vivre, penser et écrire la maladie »

Présidence : Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université, CELLF)

16h15 : Marco Menin (Université de Turin) : Qui diagnostique le moi sensible ? L’écriture de soi de Rousseau face à Tissot

17h : Vincent Barras (Université de Lausanne) : Retour sur la correspondance médicale entre Jean Jacques Rousseau et Samuel Auguste Tissot, 1762-1769

17h45 : Philippe Casassus (Université USPC) : Jean-Jacques Rousseau et les médecins : comment sa maladie a fait évoluer sa réflexion ?

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Vendredi 3 avril 2026 : Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine (16 rue Bonaparte)

9h : Accueil des participants

9h15 : Ouverture de la journée : François Léger (Académie nationale de Médecine)

Session 4 : « Soigner l’enfance »

Présidence : Gabrielle Radica (Université de Lille, STL)

9h30 : Emmanuelle Berthiaud (Université de Picardie Jules Vernes, CHSSC) : Sentir et souffrir : Rousseau, les médecins et la douleur de l’enfant au XVIIIe siècle

10h15 : Anne Morvan (INSPE de Paris / Université de Lille, STL) : La croissance de la 'servitude privée' dans les livres I et II de l’Émile

Pause café

11h15 : Maxime Ilou (ENS de Lyon, IHRIM) : L’éducation physique de l’enfant : Rousseau et la médecine de Le Camus

Pause déjeuner

Session 5 : « Nature, vie et sensibilité »

Présidence : Céline Spector (Sorbonne Université, SND)

13h30 : Théo Courdavault (Sorbonne Université, SND) : Émile, corps vivant : de la croissance du corps à l’expansion du coeur

14h15 : Laetitia Simonetta (CPGE, Neuilly-sur-Seine) : La conscience de soi : Rousseau et le vitalisme de l'école de Montpellier

Pause café

Session 6 : « Sexe, genre et médecine »

Présidence : Rudy Le Menthéour ((Bryn Mawr College, Pennsylvanie)

15h30 : Sacha Marignan (Université Paris Nanterre, IREPH) : Différence des sexes et théories médicales dans le livre V de l'Émile

16h15 : Angela Hunter (University of Arkansas at Little Rock) / Rebecca Wilkin (Pacific Lutheran University) : Idées séminales : Louise Dupin face à la physiologie de son temps