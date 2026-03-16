Rencontre littéraire avec Kev Lambert (Sorbonne Université)

Rencontre avec Kev Lambert

Jeudi 9 avril, 16h-18h, Sorbonne, amphithéâtre Richelieu

__

Kev Lambert est l’une des plumes québécoises les plus reconnues et récompensées de la littérature en français. On a peut-être entendu parler d’elle autour de quelques polémiques, mais l’a-t-on entendue parler de son style et de son écriture ?



Kev Lambert s’entretiendra avec le public au sujet de Querelle [de Roberval] et de son œuvre en général, qui interroge les frontières sociales, nationales et de genre, ainsi que la limite entre bien et mal, à la lumière d’un questionnement contemporain.

La rencontre est gratuite et ouverte à un public extérieur sur inscription (ici).

__

Rencontre organisée par Edoardo Cagnan (UFR de Langue française, Faculté des Lettres Sorbonne Université) et Anne-Isabelle Tremblay (Bibliothèque Gaston-Miron, Université Sorbonne Nouvelle).