Colloque le 18 mars 2026 à Dijon :

« Femmes, filles… quels futurs ? Visibiliser les femmes invisibilisées »

à l’initiative de Corinne François-Denève (CPTC, Université Bourgogne Europe) et Nicolas Diassinous (ICTT, Avignon université).

Ce colloque s’inscrit dans une perspective de recherche délibérément transversale et interdisciplinaire, favorisant le dialogue entre enseignant·es chercheur·es et membres de la société civile. Il s’agira de s’interroger sur la place des femmes dans le champ artistique et dans l’espace public.

La matinée sera organisée sous forme de tables rondes où chercheur·ses, éditeur·ices, curateur·ices communiqueront sur des femmes invisibilisées, et débattront sur les moyens de leur redonner une existence.

9 h 30 -10 h 30 : Nommer et commenter :

Sylvie Marchenoir (TIL, UBE) : « Les écrivaines allemandes dans l'ombre de leurs mentors (XVIIIe-XIXe siècles) »

Hilda Inderwildi (TIL, UBE) « Le cas d'Émilie Altenloh »

Nicolas Diassinous (Université d’Avignon) : présentation des recherches menées dans le cadre du webinaire « Circulations théâtrales » et du carnet Hypothèses Dramagentes (ressources de passeuses et articles scientifiques)

Corinne François-Denève (CPTC, UBE), Lynn Wilkinson (University of Texas at Austin, USA, en hybride) : présentation du dernier numéro de Deshima sur les « Silenced Women Writers of the Nordic Area ».

10 h 30- 11 h 30 : Éditer et montrer :

Victoria Rimbert et Alix Kazubek Les Mains Invisibles (https://lesmainsinvisibles.wordpress.com)

Justine Haré (éditions Talents Hauts)

Clémentine Hugol-Gential (Elle·s à Dijon)

Sophie Harent (Musée Magnin)

11 h 30- 12 h 30 : Conférence : Les biais de genre dans l’écriture

conférence de Natacha Rault et Delphine Montagne (Les Sans pagEs, Wikimédia)

L’après-midi, les participant·es seront amené·es à contribuer à Wikipédia pour redonner de la visibilité à des personnalités féminines évoquées le matin ou de leur choix. Cet atelier s’inscrit dans le projet national « Wikifier la science[1] » du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Il sera animé avec l’aide de l’association « les sans pagEs » sous forme d’atelier pratique sur Wikipédia.

Quand : le mercredi 18 mars 2026, de 9h à 18h

Lieu : Maison des Sciences sociales et des Humanités de Dijon, 6 esplanade Érasme, 21000 Dijon – Rez-de-chaussée, amphithéâtre le matin, salle des séminaires l’après-midi.

Inscription : l’inscription est gratuite et obligatoire

Contact : fff@sciencesconf.org

Organisation du colloque

CPTC (UR 4178), MSH Dijon (UAR 3516 CNRS, UBE)

Soutiens financiers

CPTC (UR 4178), MSH Dijon (UAR 3516 CNRS, UBE), MSHE de Besançon (UAR 3124, CNRS, UMLP), TIL (UR 4182), CIMEOS (UR 4177), BUs de l’Université Bourgogne Europe, ELLIADD (UR 4661), LIR3S (UR 7366)

Partenaires du colloque

ICTT (UPR 4277, Avignon Université), Éditions universitaires de Dijon (EUD) (Université Bourgogne Europe), Bibliothèque municipale de Dijon, BUs de l’Université Marie & Louis Pasteur



[1] Dans le cadre du 2e plan national pour la science ouverte, le projet Wikifier la science vise à généraliser un accès aux publications scientifiques.