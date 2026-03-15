La surprise dans les mondes hispanique et hispano-américain (Le Mans, en ligne)

Le terme de « surprise » nous amène immédiatement à l’associer à deux adjectifs : la bonne et la mauvaise surprise. Elle est joie ou déception, elle est une résolution favorable et bienvenue ou une rupture dévastatrice. Le colloque ALMOREAL de 2026 se propose d’explorer les effets de la surprise dans les arts, les représentations littéraires, l’histoire et la civilisation, la linguistique…

On partira des dimensions ontologique, anthropologique et magique pour continuer vers des textes littéraires d’Espagne et des Amériques. La dimension sociologique et historique permettra de mieux situer ces réflexions dans un contexte particulier. Parmi les écrivains espagnols on évoquera Pío Baroja, Raúl Guerra Garrido, Rodolf Sirera, Ilu Ros, Clara Usón, Luisa Castro, Eduardo Mendoza et Luis García Jambrina.

On parlera également d’écrivains d’Amérique Latine : María Elena Walsh, César Aira, Martín Kohan, Jorge Smerling, Pedro Mairal, Laura Mora, Mario Vargas Llosa, Gabriela Wiener et Rita Indiana. D’autres communications porteront sur l’art de Zurbarán et des questions politiques dans l’Amérique coloniale et dans la période contemporaine : en Bolivie et dans l’Argentine de Javier Milei.

Une conférence plénière de Natalie Depraz s’intéressera à la notion de surprise. Parmi les invités on compte Christine Orobitg, Ignacio Albornoz, Mariela Romero, Alaïs Le Villain, María Gabriela Dascalakis-Labreze, Marina Ruiz Cano, Rubén Casiano, Carlos Tous, Myriam Roche, Juliette Gasnier, Mónica Cárdenas, Marie Gourgues et Alicia Fockeu.

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https://univ-lemans-fr.zoom.us/j/93052680581?pwd=h16tu1kxCg7gokiBhfwRffPm5nP72E.1

ID de réunion: 930 5268 0581

Code secret: 345899

Le Mans Université, 19 et 20 mars 2026