Exposition : "Le théâtre des robots : des arts de la scène à la rencontre de l’IA" (Sorbonne nouvelle)

12-23 mars 2026 : Exposition "Le théâtre des robots, des arts de la scène à la rencontre de l’IA"

Lieu : salle de pratique muséale, Entrée libre. Exposition ouverte du lundi au samedi, 10h-18h.

De la naissance du mot "robot" aux expérimentations contemporaines du théâtre des robots, l'exposition interroge la manière dont les machines ont peu à peu investi l’espace de la représentation humaine. Cette traversée historique et poétique rappelle comment le terme robot est introduit dans les arts par les frères Karel et Josef Čapek lorsqu'ils présentent la pièce R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) en 1921, mettant en scène des créatures artificielles conçues pour soulager l’homme de son travail, jusqu’à ce qu’elles se révoltent contre leurs créateurs ; puis l'exposition revient sur les marionnettes électroniques conçues par le plasticien Zaven Paré, que le roboticien Hiroshi Ishiguro considère comme le chaînon manquant de l’histoire de la robotique, qui ont inspiré l’esthétique de nombreux robots, notamment dans le film I, Robot, et incarnent une étape charnière vers l’humanoïde ; enfin elle explore le Robot Actors Project, une plateforme expérimentale japonaise qui a donné naissance à un répertoire théâtral avec des robots. Le théâtre des robots invite ainsi à contempler le devenir théâtral de prochaines machines — et à réfléchir à ce qu’elles révèlent, en retour, de notre propre humanité.

17 mars, 14h : Masterclass avec Zaven Paré : « Le Robot Actors Project », création artistique et répertoire théâtral

Lieu : Université Sorbonne Nouvelle, amphi BR06. Entrée libre.

Commissariat d’exposition & partenaires :

Céline Hersant, Théâtrothèque Gaston Baty, avec la complicité de Zaven Paré.

ATGB, UFR Arts & Médias (USN)



Un événement labellisé « Semaine des Arts & Médias 2026 » (USN).

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Zaven Paré est un plasticien, pionnier des arts technologiques. Il a collaboré avec plusieurs figures de la scène artistique, de David Bowie à Mauricio Kagel, du théâtre à la danse et pour l’opéra, en tant que costumier, scénographe ou conseiller artistique. Dans les années 1990, il remplace les fils des marionnettes par des câbles pour inventer ses premières marionnettes électroniques. Il élabore des dispositifs de projection pour le metteur en scène Denis Marleau au Canada, puis réalise ses premières performances, notamment avec l’unique mise en scène pour un texte de Valère Novarina en anglais créée au CalArts Center for New Performance en 1999.

À partir de 2007, Zaven Paré est associé à l’initiative du Robot Actors Project du roboticien Hiroshi Ishiguro, Intelligent Robotics Laboratory, 大阪大学（The University of Osaka）qui compte un répertoire de plusieurs pièces du dramaturge Oriza Hirata pour des humanoïdes et des androïdes. Durant ces dernières années Zaven Paré devient designer d’interactions en robotique sociale, invité en tant que chercheur en Chine, aux États-Unis, au Mexique, en Belgique, en Allemagne, en Suède, en République Tchèque et en Italie.

Zaven Paré a été deux fois lauréat du French American Fund for Performing Arts, puis de la Villa Kujoyama de la JSPS Research Cooperation Division et du Prêmio Sérgio Motta em Arte e Tecnologia au Brésil. Il a notamment réalisé la marionnette électronique du dieu Ganesh à l’occasion de son Festival éponyme à Mumbai en 2014 (documentaire ARTE, 2016). Consécutivement à ses différentes contributions artistiques et en tant que chercheur en robotique, il a été l’invité d’honneur et programmateur du Moscow Puppetry Festival en 2019, et plus récemment comme curateur de l’exposition sur les robots de la Japan House São Paulo (pour le Ministry of Foreign Affairs of Japan), avec près de 300.000 visiteurs.

Aujourd’hui, ses dispositifs et ses travaux sont aussi bien destinés aux arts de la scène qu´à divers domaines de l’ingénierie robotique. On peut retrouver ses créations dans les collections du Ballard Institute and Museum of Puppetry aux ÉtatsUnis et Московский театр кукол – Moscow Puppets Theater. En Europe, ses machines sont présentes au Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino à Palermo, au Lutkovno gledališče Maribor, au Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, au Musée Suisse de la Marionnette de Fribourg et au Musée d’ethnographie de Neuchâtel – MEN, ainsi qu’à la Maison de la Marionnette de Tournai et au Théâtre Royal du Péruchet à Bruxelles, et au Musée des arts de la marionnette – Gadagne de Lyon. De plus, ses archives de costumier, scénographe et accessoiriste sont déposées à la médiathèque du Centre national de la danse – CN D de Pantin, à la Théâtrothèque Gaston Baty de l’Université Sorbonne Nouvelle et au Département des Arts du Spectacle de la BnF – Bibliothèque nationale de France, ainsi qu’à l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.