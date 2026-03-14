Poésie et critique (Université de Caen – IMEC, Abbaye d'Ardenne)

Colloque Poésie et critique

9-10 avril 2026

Université de Caen – IMEC

Organisé par Julie Anselmini, François Bordes et Anne Gourio

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JEUDI - IMEC – abbaye d’Ardenne

11h15 Ouverture

11h30 - Pierre Vinclair (Paris) : « La critique comme traduction cosmique »

12h - Aurélie Foglia (Université Sorbonne Nouvelle) : « Incubation critique du poème »

Discussion

12h45 Déjeuner

14h - Gökçe Ergenekon (Université Paris I) : « ‘S’effacer dans un rêve d’homme’. Les personnages féminins de Shakespeare dans le dialogue des essais et des poèmes d’Yves Bonnefoy »

14h30 - Émilie Violette-Pons (Université Aix-Marseille) : « Poésie et critique chez Jacques Dupin, dans le tissage des gestes »

15h - Nicolas Servissolle (Université Paris 8 – Saint Denis) : « Une inquiétude métamoderne ? Les poètes-critiques de la fin du XXe siècle »

15h45 Pause

16h – Marie Etienne, « Un poète chez Vitez et Nadeau »

16h15 - Stéphane Cunescu (Université de Liège) : « Quand la lecture devient poème : formes et gestes critiques dans des revues de poésie des années 1970 et 1980 »

16h45 Stéphane Nowak (ENS Lyon) : « Al dante en pratique et en théorie, livre et hors livre »

17h15 – Le rôle des éditeurs, des traducteurs et des revues dans les liens entre poésie et critique : entretien de Julie Anselmini avec Cécile Holdban

18h - Jean-Christophe Bailly, « L’Aplomb du poème ».

Visite de l’abbatiale

19h30 Dîner

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VENDREDI Université de Caen (salle du conseil, bâtiment B)

10h - Jean-Claude Pinson (Université de Nantes) : « Raison poétique et critique des œuvres »

10h30 - Olivier Barbarant (Inspection Générale, Paris) : « Ce qu’apprend l’exercice de la critique : la poésie contemporaine, histoire ou territoire ? »

11h - Benoît Conort (Université Rennes 2) : « Écrire la poésie et non de la poésie »

12h15 - En lisant en écrivant avec Renaud Ego (entretien avec Anne Gourio)

12h45 – Déjeuner

14h30 - Anna Rémuzon (Paris) : « Du Ut pictura poesis au beholder’s share »

15h - Alice Yao (Université d’Abidjan) : « Jeux textuels et critique artistique chez Henri Michaux : le cas d’En rêvant à partir de peintures énigmatiques »

15h30 - Marie Joqueviel-Bourjea (Université Montpellier 3) : « Chant et déchant : Paul Louis Rossi et la critique picturale »

Pause

16h15 -Geste critique, geste créateur : échange avec Laure Gauthier et Didier Cahen, animé par François Bordes

17h – Clôture.