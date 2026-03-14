Poésie et critique (Université de Caen – IMEC, Abbaye d'Ardenne)
Colloque Poésie et critique
9-10 avril 2026
Université de Caen – IMEC
Organisé par Julie Anselmini, François Bordes et Anne Gourio
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JEUDI - IMEC – abbaye d’Ardenne
11h15 Ouverture
11h30 - Pierre Vinclair (Paris) : « La critique comme traduction cosmique »
12h - Aurélie Foglia (Université Sorbonne Nouvelle) : « Incubation critique du poème »
Discussion
12h45 Déjeuner
14h - Gökçe Ergenekon (Université Paris I) : « ‘S’effacer dans un rêve d’homme’. Les personnages féminins de Shakespeare dans le dialogue des essais et des poèmes d’Yves Bonnefoy »
14h30 - Émilie Violette-Pons (Université Aix-Marseille) : « Poésie et critique chez Jacques Dupin, dans le tissage des gestes »
15h - Nicolas Servissolle (Université Paris 8 – Saint Denis) : « Une inquiétude métamoderne ? Les poètes-critiques de la fin du XXe siècle »
15h45 Pause
16h – Marie Etienne, « Un poète chez Vitez et Nadeau »
16h15 - Stéphane Cunescu (Université de Liège) : « Quand la lecture devient poème : formes et gestes critiques dans des revues de poésie des années 1970 et 1980 »
16h45 Stéphane Nowak (ENS Lyon) : « Al dante en pratique et en théorie, livre et hors livre »
17h15 – Le rôle des éditeurs, des traducteurs et des revues dans les liens entre poésie et critique : entretien de Julie Anselmini avec Cécile Holdban
18h - Jean-Christophe Bailly, « L’Aplomb du poème ».
Visite de l’abbatiale
19h30 Dîner
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VENDREDI Université de Caen (salle du conseil, bâtiment B)
10h - Jean-Claude Pinson (Université de Nantes) : « Raison poétique et critique des œuvres »
10h30 - Olivier Barbarant (Inspection Générale, Paris) : « Ce qu’apprend l’exercice de la critique : la poésie contemporaine, histoire ou territoire ? »
11h - Benoît Conort (Université Rennes 2) : « Écrire la poésie et non de la poésie »
12h15 - En lisant en écrivant avec Renaud Ego (entretien avec Anne Gourio)
12h45 – Déjeuner
14h30 - Anna Rémuzon (Paris) : « Du Ut pictura poesis au beholder’s share »
15h - Alice Yao (Université d’Abidjan) : « Jeux textuels et critique artistique chez Henri Michaux : le cas d’En rêvant à partir de peintures énigmatiques »
15h30 - Marie Joqueviel-Bourjea (Université Montpellier 3) : « Chant et déchant : Paul Louis Rossi et la critique picturale »
Pause
16h15 -Geste critique, geste créateur : échange avec Laure Gauthier et Didier Cahen, animé par François Bordes
17h – Clôture.