Poétiques de la réécriture : de l’anecdote existentielle à la mémoire ouvrière. Avec Filippo Fonio et Anna Taglietti (Padoue)

La première rencontre du cycle de séminaires « Richesses de la réécriture », organisé dans le cadre du programme Richesses de la francophonie : textes et patrimoines culturels des littératures francophones, se tiendra jeudi 19 mars 2026 à 16h00 à la Meeting Room du Complexe Beato Pellegrino (Université de Padoue).

Intitulée « Poétiques de la réécriture : de l’anecdote existentielle à la mémoire ouvrière », la séance réunira Filippo Fonio (Université Grenoble Alpes) et Anna Taglietti (Université Grenoble Alpes).

Filippo Fonio interviendra avec une communication intitulée « Du (pseudo-?) fait divers à la scène. Le Malentendu de Camus », consacrée à la transformation d’un épisode de L’Étranger en matière dramatique. Anna Taglietti présentera quant à elle « Da I quaderni della fabbrica a La jeune fille à l’usine : l’officina translingue e intermediale di Nella Nobili », une réflexion sur les processus de réécriture translingue et intermédiale dans l’œuvre de Nella Nobili.

Info: francesca.dainese@unipd.it | marika.piva@unipd.it