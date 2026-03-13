Paul Meyer constructeur (Genève)
Paul Meyer constructeur
Aujourd’hui encore, les travaux de Paul Meyer, un des fondateurs de l’étude scientifique des langues et littératures françaises et occitanes du Moyen Âge, à la fin du 19e siècle, jouent un rôle majeur dans les études médiévales. Cependant, on n’a de ces travaux qu’une vue dispersée, incomplète, et leur influence sur la vie scientifique du 21e siècle est souvent difficile à saisir complètement. Le colloque Paul Meyer constructeur veut examiner quelle est la part d’actualité de sa pensée aujourd’hui et dresser un tableau complet de ses travaux et de leur postérité dans la recherche.
—
Jeudi 9 avril
9h00 Accueil des participant·e·s
9h30 Ouverture – Présentation du colloque et de ses objectifs (Yan Greub, Richard Trachsler et Marco Veneziale)
Session 1 – Paul Meyer et les institutions
Présidence : Michel Zink
10h00 Biographie et rôle institutionnel de Paul Meyer – Richard Trachsler (Universität Zürich)
10h30 L’enseignement de Paul Meyer à l’École des chartes – Françoise Vielliard (École des chartes, Paris)
11h00 – Pause café
11h30 La réforme de l’orthographe – Ursula Bähler (Universität Zürich)
12h00 Paul Meyer, les éditeurs, les imprimeurs – Fanny Maillet (Universität Zürich)
12h30 – Déjeuner
Session 2 – Paul Meyer organisateur des connaissances
Présidence : Sylvie Lefèvre
14h00 Les comptes rendus de Paul Meyer – Lino Leonardi (Scuola Normale Superiore, Pisa)
14h30 Description des manuscrits et notices – Gabriele Giannini (Université de Montréal)
15h00 L’achat et la découverte de manuscrits – Hannah Morcos (University of London)
15h30 – Pause café
Session 3 – L’édition de textes
Présidence : Fabio Zinelli
16h00 La théorie de l’édition de textes – Frédéric Duval (École des chartes, Paris)
16h30 Les glossaires d’éditions de textes – Yan Greub (Université de Genève)
17h00 Discussion
17h30 – Fin de la journée et apéritif de bienvenue
—
Vendredi 10 avril
Session 4 – Littérature française I
Présidence : Maria Careri
9h00 L'Histoire ancienne jusqu'à César et les Faits des Romains – Maria Teresa Rachetta (La Sapienza – Università di Roma)
9h30 Le Roman d’Alexandre – Craig Baker (Université libre de Bruxelles)
10h00 Paul Meyer et l’octosyllabe – Piero Andrea Martina (Università del Piemonte Orientale – CNRS-IRHT, Paris)
10h30 – Pause café
Session 5 – Littérature française II
Présidence : Frédéric Duval
11h00 Paul Meyer alias Major, réédité – Frankwalt Möhren (Universität Heidelberg)
11h30 Le franco-italien – Giovanni Palumbo (Université de Namur)
12h00 L’Histoire littéraire de la France – Alain Corbellari (Universités de Lausanne et Neuchâtel)
12h30 – Déjeuner
Session 6 – Littérature d’oc I
Présidence : Françoise Vielliard
14h00 Les derniers troubadours de Provence et le chansonnier occitan f – Fabio Barberini (Universidad de Oviedo)
14h30 La Chanson de la Croisade albigeoise – Marjolaine Raguin (Université de Toulouse)
15h00 – Pause café
Session 7 – Littérature d’oc II
Présidence : Marcello Barbato
15h30 Daurel et Beton et la chanson de geste occitane – Stefano Asperti (La Sapienza – Università di Roma) et Caterina Menichetti (Universités de Genève et Lausanne)
16h30 Roman de Flamenca – Francesco Carapezza (Università di Palermo)
17h00 Discussion
17h30 – Fin de la journée
—
Samedi 11 avril
Session 8 – Textes bibliques et religieux
Présidence : Caterina Menichetti
9h00 L’Apocalypse en français – Daron Burrows (Oxford University)
9h30 Les traductions de la Bible en ancien français et ancien occitan – Emma Belkacemi-Molinier (Sorbonne Université, Paris)
10h00 Les légendiers – Marco Veneziale (Universität Zürich)
11h00 – Pause café
11h30 Table ronde : Héritage et actualité de Paul Meyer – Maria Careri (Università di Chieti), Sylvie Lefèvre (Sorbonne Université, Paris) et Michel Zink (Académie française, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)
12h30 – Déjeuner
Session 9 – Linguistique I
Présidence : Lino Leonardi
14h00 Paul Meyer et la lexicographie du français – Gilles Roques (CNRS-ATILF, Nancy)
14h30 Paul Meyer et les parlers de France – Marcello Barbato (Università di Napoli L’Orientale)
15h00 – Pause café
Session 10 – Linguistique II
Présidence : Frankwalt Möhren
15h30 Paul Meyer, constructeur de la stratigraphie et de la géolinguistique occitane – Camilla Talfani (Universitat de Girona)
16h00 Paul Meyer et la naissance des études catalanes – Fabio Zinelli (École Pratique des Hautes Études, Paris)
16h30 Discussion et conclusions
17h15 – Clôture du colloque.