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La dévoration de Ploutos. Comment la littérature et l’art pensent aujourd’hui le postextractivisme ?

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Le terme de postextractivisme, apparu en 2012 chez les penseurs sud-américains tels Eduardo Gudynas ou Gabriela Massuh, envisage le dépassement nécessaire d’un modèle économique fondé sur l’extraction massive des ressources qui génère un progrès à deux vitesses, canalise des richesses, tout en détruisant des écosystèmes et des habitats humains. La littérature et l’art, bien qu’agitateurs de consciences, semblent bien impuissants à peser face à des décideurs toujours plus puissants. Pourtant, lors du colloque organisé en Martinique du 23 au 25 octobre 2025 avec le soutien de l’UR Crillash, les chercheurs réunis ont identifié une parole artistique qui a multiplié les alertes depuis le début de l’ère industrielle et qui s’est nettement renforcée dans les années 2010, en plaidant pour un postextractivisme symbiotique.

Textes réunis par Franck Collin