Faire événement

Dans le domaine de la pensée, on croit parfois qu’il n’est d’événement que dans l’intimité d’une lecture qui produit, au milieu d’un parcours, un véritable choc intellectuel. Il en va pourtant des lectures et des leçons intellectuelles comme des expériences de la vie : certaines se taisent, d’autres remontent, et parfois, pour le meilleur et pour le pire, nous sont rappelées. Deux journées d'études tenues les 1er et 2 mai 2025 à l’Université de Lausanne ont été l'occasion de réfléchir sur cette forme singulière de l’expérience, celle qui fait événement. En s’appuyant diversement sur l’histoire de la philosophie, la phénoménologie, la science et la littérature, chacune de ces contributions tente, à sa manière, d’en approcher la vérité. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent aujourd'hui les actes réunis par Michaël Hinterberger, précédés d'un entretien avec l'auteur de L'événement et le monde : Claude Romano.