La voix d'Antoinette

La mise au programme des agrégations de lettres des Poésies d’Antoinette Deshoulières est venue rappeler l’importance de cette poétesse que l’histoire littéraire avait eu tendance à minorer, voire oublier. Sur le terreau des pratiques mondaines, poésie de circonstances et épitres animalières, et des formes de la pastorale et de l’idylle, Deshoulières fait entendre une voix féminine singulière et des inflexions philosophiques. Les communications présentées à l’Université de Lille le 15 janvier 2026 entendaient participer à cette redécouverte, en montrant combien ce corpus croise de nombreux questionnements de la recherche actuelle. Les Colloques en ligne de Fabula en accueillent les actes, réunie par Sophie Hache et Charles-Olivier Stiker-Métral.

(Photographie : Musée de Grenoble-J.L. Lacroix. Domaine public.)