Filiations fantasmatiques : faire tradition dans la création contemporaine (Brest)

Filiations fantasmatiques : faire tradition sur les scènes contemporaines

Journée d’études organisée par Mélanie Papin, Yann-Guewen Basset, Simon Le Doaré

Samedi 28 mars 2026

Au Quartz, Scène nationale de Brest

60, rue du Château, 29200 Brest

Avec le soutien du laboratoire HCTI, Héritage et Création dans le Texte & l’Image (UR 4249)

Et la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’UBO (Brest)

Cette journée d’étude entre en résonnance avec la programmation 2025-2026 du Quartz dans laquelle une ligne de force semble se dessiner : le dialogue entre création contemporaine et héritages traditionnels, qu’ils soient européens ou issus du Sud global. À travers des œuvres revisitant ou réinventant des formes culturelles variées - de la reprise du flamenco à des rituels fictifs et syncrétiques, des mythes pastoraux à des reprises postcoloniales de chants et de danses populaires -, les artistes explorent la possibilité d’un lien vivant entre passé et présent. Ces créations interrogent la mémoire, la transmission et la réinvention des répertoires dits « traditionnels », dans une prise de distance vis-à-vis de la modernité européenne, contribuant à l'invention de filiations symboliques inédites.

Cependant, cette relecture du passé s’accompagne d’enjeux complexes : appropriation, patrimonialisation, détournement ou fétichisation. Adressée au public désireux de prolonger l’expérience de spectateur-ice à travers des approches historiques, esthétiques et politiques ainsi qu’à la communauté scientifique et étudiante, cette journée d’étude vise ainsi à éclairer ces tensions en articulant trois axes de réflexion : la relation entre création et ethnographie, la question des modes de survivances des traditions et leur politisation, et les relectures postcoloniales. En croisant les regards d’artistes, de chercheur-euses et de professionnel-les de divers horizons, elle offrira un espace critique et pluridisciplinaire pour penser les multiples formes de réactivation du passé dans la création contemporaine.

