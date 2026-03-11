"Collaborations intersectorielles et recherche-création : le cas du GRIVE, groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l’environnement". Conférence de Rachel Bouvet et Catherine Cyr (Webinaire du groupe Ttépic)

Le groupe interuniversitaire Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic) a le plaisir de vous convier à sa prochaine séance de webinaire le Mardi 17 mars 2026 de 17h à 19h.

Nous accueillerons Rachel Bouvet et Catherine Cyr, Professeures à l’Université du Québec à Montréal pour une conférence intitulée Collaborations intersectorielles et recherche-création : le cas du GRIVE, groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l’environnement

Le GRIVE est une équipe de recherche liée à la Faculté des arts de l’UQAM. Son objectif est de créer un espace d’échanges en vue de transformer nos rapports aux plantes et à l’environnement grâce à des outils et activités de sensibilisation et de création noués à des enjeux environnementaux contemporains. Cette conférence montrera comment les collaborations intersectorielles se trouvent au cœur de cette structure et du partenariat Reconnecter avec le végétal et l’environnement (ReVe), lesquels mobilisent des chercheur×e×s en biologie, géographie, sciences de l’environnement, foresterie, sémiologie, études littéraires et histoire de l’art. À titre d’exemple, nous présenterons l’atelier « Jardins et communautés » (Montréal, septembre 2025), notamment à travers quelques démarches de recherche-création.



Rachel Bouvet mène des recherches sur l’espace, le fantastique, l’altérité, la géopoétique et le végétal. Elle a publié trois essais individuels, un en collaboration avec S. Posthumus, J.-P. Bilodeau et N. Dubé (Entre les feuilles. Explorations de l’imaginaire botanique contemporain, PUQ, 2024), et codirigé une dizaine d’ouvrages collectifs. Elle a co-fondé La Traversée-Atelier de géopoétique ainsi que GRIVE (Groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l’environnement), qu’elle dirige actuellement. Elle est également responsable du Partenariat « Reconnecter avec le végétal et l’environnement » (ReVe).

Catherine Cyr est l’autrice de plusieurs articles sur le théâtre parus dans divers ouvrages et revues. Elle a codirigé la revue Percées (2016-2024) et le groupe de travail interdisciplinaire « Arts vivants et écologie au Québec » (SQET, 2022-2024). Elle contribue depuis 2021 au projet de recherche intersectoriel « Réécrire la forêt boréale : pratiques collaboratives et spéculatives entre littéraires et écologistes » (UQAM, UQAT) et elle est membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l’environnement (GRIVE). Ses recherches actuelles portent sur les approches écopoétiques en arts vivants.

—



