Haïti, 200 ans d’écriture en français : une voix libre dans la francophonie (Maison de l'Amérique latine, Paris)à

Dans le cadre du mois de la Francophonie, l’association Bohio Ayiti organise une rencontre littéraire consacrée à la contribution d’Haïti à la langue française et à la littérature francophone.

La rencontre réunira le poète, écrivain et éditeur Rodney Saint-Éloi, fondateur des Éditions Mémoire d’encrier, ainsi que la romancière haïtienne Kettly Mars (intervention à distance).

L’archéologue, conservateur général du patrimoine et spécialiste des civilisations des Amériques, André Delpuech interviendra sur le thème « Haïti : quatre siècles de langue française, bien avant certaines régions d’Europe », rappelant que le français était déjà langue d’administration et de création intellectuelle à Saint-Domingue dès le XVIIᵉ siècle, comme en témoigne la Constitution de 1801 proclamée par Toussaint Louverture.

La rencontre sera animée par le journaliste et critique littéraire Carl Pierrecq et ponctuée par une lecture musicale de l’écrivain et slameur Béonard Monteau.

Lundi 23 mars 2026, 20h30

Maison de l’Amérique Latine, Paris - 217 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

Entrée libre sur inscription.

https://my.weezevent.com/rencontre-litteraire-haiti-200-ans-decriture-en-francais?_gl=1*17fji20*_gcl_au*MTk4NzMzOTMwMi4xNzcxMzM0NTU1LjE3NDkxNTA3NDcuMTc3MzE0NzI3OC4xNzczMTQ3Mjc4*_ga*MTc0NDU5MTc2Mi4xNzcxMzM0NTU1*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzMyMjIwMzQkbzE2JGcxJHQxNzczMjIyMDM3JGo1NyRsMCRoNjcxNzc1MjEw

Organisation : Bohio Ayiti

www.bohioayiti.org