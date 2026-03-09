Benedetta De Bonis (dir.), Imaginaires des reines des steppes. Regards croisés entre Orient et Occident

L’Orient a joué un rôle primordial dans la construction de l’identité de l’Occident, en tant que miroir de ses peurs et utopies. Les steppes eurasiatiques ont ainsi longtemps été perçues comme un monde barbare, peuplé d’Amazones « perturbantes ». La redécouverte, entre les xixe et xxe siècles, de sources autochtones a permis de porter un nouveau regard sur ces empires nomades, désormais considérés comme des agents-clés de l’histoire globale. Cette réévaluation touche en particulier les reines scythes, hunniques et mongoles, qui exerçaient une influence considérable sur leurs époux en prenant part à la guerre, à la politique et au commerce. Cet ouvrage propose une exploration inédite de leur image mythique entre Orient et Occident. Porté par une équipe d’experts, principalement en histoire, en littérature et en arts, il dresse le premier tableau comparatiste de ces figures féminines fascinantes à travers les siècles.

Sommaire en ligne…

Benedetta De Bonis est docteure en littérature française et comparée de l’université de Bologne. Elle a effectué ses études et ses recherches à l’University College London (Londres) ainsi qu’aux Archives & Musée de la Littérature (Bruxelles). Auteure de la monographie Métamorphoses de l’image des Tartares dans la littérature européenne du xxe siècle (Bruxelles, Peter Lang, 2020), elle a mené le projet Marie Skłodowska- Curie WISE au sein des UMR GSRL et THALIM (Paris), dont elle est désormais membre associée. Elle est actuellement chercheuse à l’université de Florence.