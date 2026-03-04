Penser depuis la montagne d'ordures. Littérature et sciences sociales en dialogue

Sous la direction de Bénédicte Florin, Lucie Taïeb, Raphaëlle Guidée, Claudia Cirelli, Adeline Pierrat.

Décharges à la périphérie, poubelles invisibles, circuits de collecte : où vont nos restes ? Ce livre entraîne le lecteur dans des zones de relégation, à la rencontre de celles et ceux qui travaillent ou vivent au contact des déchets. Longtemps tenus à distance, les rebuts imposent aujourd’hui leur force matérielle : ils s’accumulent, résistent, débordent nos catégories, et disent quelque chose de notre monde au temps de l’anthropocène. En croisant enquêtes de terrain et lectures d’oeuvres (fiction, poésie, récit documentaire, roman graphique), les contributions font dialoguer sciences sociales et études littéraires. Elles montrent comment la langue et les formes donnent sens aux paysages incertains des décharges, déplacent nos émotions – du dégoût à la fierté – et interrogent les logiques de la mise au rebut. Car il n’existe pas de déchet pur : ce qui est jeté est toujours relatif à des pratiques, des usages ou des luttes. En ouvrant la possibilité d’un « au-delà du déchet », l’ouvrage invite enfin à regarder autrement les rebuts qui nous entourent… et les mots qui nous enjoignent à leur prêter attention.

Lire en ligne via Cairn…