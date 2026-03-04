Laurence Plazenet, Claudine Tiercelin (dir.), Pascal intempestif
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
Pascal intempestif
Sous la direction de Laurence Plazenet et Claudine Tiercelin
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 709, série « Le Siècle classique » n° 25, 2026.
Pénétrée des savoirs de son temps, provocante par sa déconsidération de la science et un apparent anti-humanisme, l’œuvre de Pascal est clivante et problématique. Mêlant les approches critiques, le volume envisage cette intempestivité à l’égard de ses contemporains et, souvent, de notre modernité.
