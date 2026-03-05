Claire Barel-Moisan, Delphine Gleizes (dir.), Merveilles électriques. Littérature, culture visuelle et vulgarisation (1740-1940)

Objet d’expériences spectaculaires dans les salons au XVIIIe siècle, l’électricité bouleverse progressivement tous les domaines de l’existence. À la Belle Époque, elle transforme les villes, les transports et les communications, tout en émerveillant les foules lors des expositions universelles et sur les scènes parisiennes. Omniprésentes dans la presse, la littérature et la culture visuelle, ses représentations construisent un puissant imaginaire de la modernité, entre fascination, espoirs et terreurs. Au-delà d’une révolution technique, l’électricité incarne dès lors les valeurs d’une société en mutation : vitesse, intensité, nouveau rapport au temps. Des spectacles populaires aux avant-gardes, elle stimule la créativité artistique et suscite l’invention de nouvelles esthétiques. Depuis les Lumières jusqu’à l’entre-deux-guerres, cet ouvrage explore ainsi deux siècles où la fée Électricité a profondément métamorphosé la vie en société et la culture.

Sommaire

Delphine Gleizes et Claire Barel-Moisan

Introduction

L’électricité en spectacle(s)

Sylvie Thorel

La métaphore électrique et la représentation théâtrale

Mireille Losco-Lena

L’éclairage électrique dans la mise en scène française du tournant 1900

De la merveille au travail du regard

Pauline Picot

Le fantasme du mobilier électrique au théâtre dans la deuxième moitié du xixe siècle

Entre l’innovation scientifique et l’accessoire théâtral

Laurent Baridon et Jean-Louis Izbicki

Lumière électrique et ondulations spatiales : le théâtre de Loïe Fuller à l’Exposition universelle de 1900

Pauline Noblecourt

« De la lumière électrique et des femmes nues »

Les commentaires de la presse quotidienne sur les débuts de la lampe à arc au théâtre (1848-1881)

Marine Wisniewski

Revues électriques au café-concert (1881-1900)

Les aventures de l’électricité : de la vulgarisation au roman

Françoise Khantine-Langlois

L’illustration au service de la vulgarisation

Les expériences de l’abbé Nollet

Axel Hohnsbein

L’électricité dans la presse de vulgarisation scientifique : un panorama (1851-1903)

Stéphanie Dord-Crouslé

Variations électriques dans La Vie moderne à l’époque de Georges Charpentier (1879-1883)

Anne Orset

Les merveilles invisibles du télégraphe sous-marin

L’électricité au service de la communauté

Isabelle Guillaume

L'électricité sera-t-elle l’avenir de l’Homme ?

La Babylone électrique d’Albert Bleunard

Maxime Prévost

Prodiges fluidiques : la science au service de l’occulte dans Mathias Sandorf

La légende de l’électricité : merveilles, terreurs et fantasmagories

Gérard Dubey

Anthropologie de la fée Électricité : entre fantasmagories et réminiscences

Cyril Devès

L’Électricité : naissance d’une mythologie scientifique

Valérie Stiénon

Savant éclairé ou génie de l’ombre ?

Edison et Tesla dans la culture populaire

Denis Reynaud

L’électricité douloureuse

Kieran M. Murphy

La merveille électromagnétique

Corps électrisés et machines électriques : des frontières incertaines

Émilie Pézard

Cadavres électrisés

Le galvanisme dans le romantisme frénétique des années 1830

François Kerlouégan

L’affaire Angélique Cottin (1846)

L’électricité comme fiction herméneutique

Jean-François Chassay

Le corps-machine ou le sujet électrisé : Locus Solus de Raymond Roussel

Claude Jamain

L’instrument de musique électrique : une merveilleuse machine

Cédric de Guido

Marcel Schwob et la « machine à parler » : du phonographe au journal moderne

Alain Beltran

ConclusionBibliographie sélective sur l’électricitéIndex des personnesIndex des termes et inventions techniques et scientifiquesIndex des titres