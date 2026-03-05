Claire Barel-Moisan, Delphine Gleizes (dir.), Merveilles électriques. Littérature, culture visuelle et vulgarisation (1740-1940)
Objet d’expériences spectaculaires dans les salons au XVIIIe siècle, l’électricité bouleverse progressivement tous les domaines de l’existence. À la Belle Époque, elle transforme les villes, les transports et les communications, tout en émerveillant les foules lors des expositions universelles et sur les scènes parisiennes. Omniprésentes dans la presse, la littérature et la culture visuelle, ses représentations construisent un puissant imaginaire de la modernité, entre fascination, espoirs et terreurs. Au-delà d’une révolution technique, l’électricité incarne dès lors les valeurs d’une société en mutation : vitesse, intensité, nouveau rapport au temps. Des spectacles populaires aux avant-gardes, elle stimule la créativité artistique et suscite l’invention de nouvelles esthétiques. Depuis les Lumières jusqu’à l’entre-deux-guerres, cet ouvrage explore ainsi deux siècles où la fée Électricité a profondément métamorphosé la vie en société et la culture.
Delphine Gleizes et Claire Barel-Moisan
L’électricité en spectacle(s)
Sylvie Thorel
La métaphore électrique et la représentation théâtrale
Mireille Losco-Lena
L’éclairage électrique dans la mise en scène française du tournant 1900
De la merveille au travail du regard
Pauline Picot
Le fantasme du mobilier électrique au théâtre dans la deuxième moitié du xixe siècle
Entre l’innovation scientifique et l’accessoire théâtral
Laurent Baridon et Jean-Louis Izbicki
Lumière électrique et ondulations spatiales : le théâtre de Loïe Fuller à l’Exposition universelle de 1900
Pauline Noblecourt
« De la lumière électrique et des femmes nues »
Les commentaires de la presse quotidienne sur les débuts de la lampe à arc au théâtre (1848-1881)
Marine Wisniewski
Revues électriques au café-concert (1881-1900)
Les aventures de l’électricité : de la vulgarisation au roman
Françoise Khantine-Langlois
L’illustration au service de la vulgarisation
Les expériences de l’abbé Nollet
Axel Hohnsbein
L’électricité dans la presse de vulgarisation scientifique : un panorama (1851-1903)
Stéphanie Dord-Crouslé
Variations électriques dans La Vie moderne à l’époque de Georges Charpentier (1879-1883)
Anne Orset
Les merveilles invisibles du télégraphe sous-marin
L’électricité au service de la communauté
Isabelle Guillaume
L'électricité sera-t-elle l’avenir de l’Homme ?
La Babylone électrique d’Albert Bleunard
Maxime Prévost
Prodiges fluidiques : la science au service de l’occulte dans Mathias Sandorf
La légende de l’électricité : merveilles, terreurs et fantasmagories
Gérard Dubey
Anthropologie de la fée Électricité : entre fantasmagories et réminiscences
Cyril Devès
L’Électricité : naissance d’une mythologie scientifique
Valérie Stiénon
Savant éclairé ou génie de l’ombre ?
Edison et Tesla dans la culture populaire
Denis Reynaud
Kieran M. Murphy
La merveille électromagnétique
Corps électrisés et machines électriques : des frontières incertaines
Émilie Pézard
Le galvanisme dans le romantisme frénétique des années 1830
François Kerlouégan
L’affaire Angélique Cottin (1846)
L’électricité comme fiction herméneutique
Jean-François Chassay
Le corps-machine ou le sujet électrisé : Locus Solus de Raymond Roussel
Claude Jamain
L’instrument de musique électrique : une merveilleuse machine
Cédric de Guido
Marcel Schwob et la « machine à parler » : du phonographe au journal moderne
Alain Beltran
ConclusionBibliographie sélective sur l’électricitéIndex des personnesIndex des termes et inventions techniques et scientifiquesIndex des titres