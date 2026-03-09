CALL FOR PAPERS / APPEL À COMMUNICATIONS

45TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR INTERDISCIPLINARY FRENCH SEVENTEENTH-CENTURY STUDIES

45ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES PLURIDISCIPLINAIRES DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE FRANÇAIS

SE17

DES MOINES, IOWA &

GRINNELL COLLEGE

OCTOBER 1-3, 2026

PRESIDENT & SE17 EXECUTIVE DIRECTOR

DAVID HARRISON (GRINNELL COLLEGE)

PLENARY SESSIONS

Submission deadline April 15

90-minute sessions of 15 to 20-minute papers in a traditional

3-4 speaker format, followed by discussion

Please send a 250-300 word abstract in English or French for one of the following sessions to SE172026@gmail.com by April 15.

Please include the session title in the subject line of your email (e.g. Civility and Disagreement).

The selection committee will communicate decisions on plenary submissions by May 15.

1. Civility and Disagreement

2. Femmes fortes

3. Hybridity and Fluidity

4. New France

5. Seeing, Hearing, Tasting, and Smelling the Seventeenth Century

6. The Spectacle of Violence

This year’s special session designated to focus on understudied areas of our discipline, such as race and racism, the history of enslavement and colonialism, policing and incarceration, the histories and cultures of Native Americans and Indigenous Canadians colonized by the French, and of African captives brought by force to the Caribbean, is “The Spectacle of Violence.” As such, we are seeking proposals for this session that explicitly foreground questions and approaches that address violence in relationship to the above persons, histories, and areas.

N.B. While “The Spectacle of Violence” is this year’s designated session, proposals that take up questions of inclusion, diversity, equity, and access are by no means limited to this session but are welcome for the other plenary session topics as well.

NON-PLENARY SESSIONS

Submission deadline June 1

SE17 is a dynamic space of intellectual exchange. The Society offers non-traditional session formats that foster diverse modes of exchange, encourage a convivial, anti-hierarchical atmosphere, and allow more scholars to participate in the conference. It is in that spirit that we solicit proposals for the following non-plenary sessions, some of which will be open to all conference attendees and some of which will be closed, small-group sessions during which participants can get targeted feedback on research-in-progress.

N.B. Please note that proposals for all non-plenary sessions will be reviewed (and workshop groups finalized) following the plenary session selection process. All are welcome and encouraged to submit proposals, individually or as a group, but preference will be given to those who are not presenting in plenary sessions. The selection committee will communicate decisions on non-plenary proposals no later than July 1.

I. Round Table: Teaching a New Seventeenth Century

How do we teach the seventeenth century today? What seventeenth century do we teach? What new challenges and opportunities present themselves in our times? This pedagogy round table will be organized as a series of shorter 8-minute presentations to privilege discussion and exchange. Presenters are encouraged to ground their reflections through sharing particular approaches, assignments, or class activities through which they have responded to these questions.

Those interested in presenting should send a 250-300 word abstract in English or French to SE172026@gmail.com by June 1. Please include “Round Table” in the subject line of your email.

II. Reading Groups and Open Workshops

Reading Group sessions will center on a set of common primary or secondary readings. Participants will commit to reading chosen readings posted in advance of the conference and to attending a moderated group discussion during the conference in Rochester. These sessions will be open to all conference participants. Participants will indicate interest in attending these sessions when registering for the conference.

Please send any suggestions for themes or sets of readings to SE172026@gmail.com by June 1 with “Reading Groups” in the subject line.

Open Workshops provide space to work together, exchange ideas, and share expertise on a chosen theme or question. We imagine they may focus on specific scholarly questions (such as working with maps), pedagogical projects (such as devising a syllabus or teaching a particular text), research techniques or technologies, or the development of professional skills such as writing a book proposal or organizing research material. These sessions will be open to all conference participants. Participants will indicate interest in attending these sessions when registering for the conference.

Please send your proposals for workshop ideas to SE172026@gmail.com by June 1 with “Open Workshops” in the subject line.

III. Work-in-progress Workshops (Closed Sessions)

In these sessions, small groups will read short samples (about 20 pages) of each other’s work-in-progress in advance and discuss them in person at the conference. Work shared in these sessions might consist of book proposals, articles, book chapters. Proposals may come from individuals or groups. Individual proposals will be organized into groups by session chairs based on areas of interest, methodology, or other commonalities between the projects. Alternatively, a preexisting group may submit a collective proposal (for example, to discuss a current or future collective project). In this latter case, proposals should be submitted by a designated group leader who will include a list of other members. Please note that these works-in-progress workshop sessions will be open only to the members of the group.

Those interested in sharing work in this venue should submit a 250-300 word abstract of the project describing its topic and aims in English or French to SE172026@gmail.com by June 1 with “Work-in-Progress Workshops” in the subject line.

Work-in-progress participants will submit drafts of their materials to the co-chairs by September 1. The co-chairs will distribute them among the subgroups so that each group can prepare for the workshop discussions to be held during the conference. To make workshop preparation feasible for everyone, please limit what you share to no more than 20 pages. If the piece you would like feedback on is longer (e.g. a book chapter), you should identify a section of the work for your colleagues to focus on. When sending your sample, you may also chose include guidance or questions for your readers regarding your piece.

SÉANCES PLÉNIÈRES

Date limite pour les propositions le 15 avril

Séances de 90 minutes, format traditionnel de 3-4 communications de 15-20 minutes, suivies de discussion

Veuillez envoyer d’ici le 15 avril au plus tard à SE172026@gmail.com un résumé de 250-300 mots en français ou en anglais, pour l’une des séances suivantes.

Indiquez le titre de la séance dans l’objet de votre message (e.g. Civilité et débats).

Le comité de sélection communiquera ses décisions concernant les séances plénières au plus tard le 15 mai.

1. Civilité et débats

2. Femmes fortes

3. Hybridité et fluidité

4. La Nouvelle France

5. Voir, écouter, goûter et sentir le dix-septième siècle

6. Le spectacle de la violence

La séance désignée cette année, consacrée à l’exploration de domaines encore peu étudiés dans notre discipline—tels que la race et le racisme, l’histoire de l’esclavagisme et du colonialisme, la police et l’incarcération, ainsi que les histoires et cultures des peuples autochtones colonisés par la France et celles des personnes esclavagisées africaines amenées de force aux Antilles—a pour thème “Le spectacle de la violence.” À ce titre, nous sollicitons des propositions pour cette séance qui mettent explicitement en avant des questions et approches traitant de la violence en lien avec les personnes, les histoires et les domaines mentionnés ci-dessus.

N.B. Si “Le spectacle de la violence” est la séance pré-désignée cette année, les propositions qui portent sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accès ne doivent pas se limiter à cette séance et peuvent également faire l’objet d’autres séances plénières ou y être intégrées.

SÉANCES NON-PLÉNIÈRES

Date limite pour les propositions le 1er juin

La SE17 se veut un espace d’échange intellectuel dynamique. La Société s’est ainsi engagée à mettre en place des formats de séance non-traditionnels afin de d’offrir divers modes d’échange, d’encourager un climat convivial et non-hiérarchique et permettre à un plus grand nombre de chercheurs·euses de participer au colloque. C’est dans cet esprit que nous sollicitons des propositions pour les séances non-plénières ci-dessous. Quelques-unes seront ouvertes à toutes les personnes qui assistent au colloque et d’autres seront limitées à des cercles de chercheurs·euses prédéterminés afin de faciliter la discussion des travaux en cours.

N.B. Veuillez noter que les propositions pour ces séances non-plénières ne seront évaluées qu’après la sélection des communications pour les séances plénières. Tou·te·s sont encouragé·e·s à soumettre, individuellement ou collectivement, une proposition pour les séances non-plénières, mais les propositions des personnes qui ne présentent pas au sein d’une séance plénière seront privilégiées. Le comité de sélection communiquera les décisions concernant les propositions non plénières au plus tard le 1er juillet.

I. Table Ronde : Enseigner un nouveau dix-septième siècle

Comment enseignons-nous le XVIIe siècle aujourd’hui ? Quel XVIIe siècle enseignons-nous ? Quels nouveaux défis et quelles nouvelles opportunités se présentent à notre époque ? Cette séance pédagogique consistera en une série de brèves présentations de 8 minutes pour privilégier la discussion et l'échange. Les intervenant·es sont encouragé·e·s à ancrer leurs réflexions en présentant des approches, travaux ou activités de cours spécifiques par lesquels ils·elles répondent à ces questions.

Celles et ceux qui veulent proposer une communication devraient envoyer d’ici le 1er juin à SE172026@gmail.com un résumé de 250-300 mots en français ou en anglais. Veuillez indiquer “Table Ronde” dans l’objet de votre message.

II. Groupes de lecture et Ateliers ouverts

Les Groupes de lecture porteront sur un ensemble de textes sources ou critiques. Les participant.e.s s’engagent à lire les textes choisis qui seront téléchargés avant le colloque et à assister à une séance de discussion pendant le colloque à Rochester. Ces séances seront ouvertes à tou·te·s les participant.e.s du colloque. Lors de l’inscription au colloque, les participant·e·s auront la possibilité de signaler leur désir de participer à ces groupes de lecture.

Veuillez envoyer les suggestions de thèmes ou lectures d’ici le 1er juin à SE172026@gmail.com. Indiquez “Groupes de lecture” dans l’objet de votre message.

Les Ateliers ouverts offrent un espace pour travailler en commun, échanger des idées et partager son expertise sur un thème ou une question spécifique. Ces séances se focaliseront, par exemple, sur des questions scientifiques (telles que travailler avec les cartes et les plans), des projets pédagogiques (tels que la création d’un syllabus, l’enseignement d’un texte particulier), des techniques et technologies pour nous aider dans nos recherches, ou sur le développement de compétences professionnelles telles que l’écriture d’une proposition de livre ou l’organisation des recherches. Ces séances seront ouvertes à tou·te·s les participant.e.s du colloque. Lors de l’inscription au colloque, les participant·e·s auront la possibilité de signaler leur désir de participer à ces ateliers ouverts.

Veuillez envoyer des suggestions de thèmes ou de lectures d’ici le 1er juin à SE172026@gmail.com. Indiquez “Ateliers ouverts” dans l’objet de votre message.

III. Ateliers de travaux en cours (séances fermées)

Dans ces sessions, un petit cercle de chercheurs·euses lira les travaux en cours des uns et des autres avant le colloque et se réunira ensuite sur place pour en discuter en personne. Les travaux partagés dans ces séances peuvent prendre de nombreuses formes, y compris une proposition de livre, un article en cours ou le chapitre d’un livre. Il est possible de soumettre une proposition individuelle ou collective. Les président.e.s de ces séances organiseront ensuite les ateliers selon le domaine de recherche, la méthodologie ou d’autres éléments communs des travaux en cours. Alternativement, un groupe peut soumettre une proposition collective (par exemple, pour parler d’un projet collectif en cours ou à venir). Dans ce dernier cas, une personne désignée doit soumettre la proposition avec les noms des autres membres du groupe. Seuls les membres d’un groupe pourront participer à la séance.

Celles et ceux qui veulent participer à ces ateliers de travaux en cours devront envoyer d’ici le 1 juin à SE172026@gmail.com un résumé de 250-300 mots en français ou en anglais. Veuillez indiquer “Ateliers de travaux en cours” dans l’objet de votre message.

Les participant.e.s devront soumettre avant le 1er septembre leur texte en cours aux président.e.s de ces sessions qui les distribueront aux autres membres du groupe pour que chacun·e puisse se préparer pour les discussions qui auront lieu lors du colloque. Pour faciliter la préparation de tou·te·s, veuillez limiter votre texte à 20 pages maximum. Si le texte intégral est plus long (e.g. le chapitre d’un livre), veuillez indiquer la partie sur laquelle vos collègues devraient se concentrer. En envoyant votre texte, n’hésitez pas de fournir des indications à vos lecteurs·trices pour guider leur lecture et mieux répondre à vos questions.