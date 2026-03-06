Nodus Sciendi, vol. 28-1, Juin 2026 (varia)

Nodus Sciendi, Revue des Lettres, Arts, Sciences de l’imaginaire et Sciences humaines

Volume 28, n°1, Juin 2026 (varia)

Nodus Sciendi (https://www.nodussciendi.net ) est une revue en version papier et en ligne dont les activités couvrent les domaines des Lettres, Arts, Sciences de l’imaginaire et des Sciences humaines. Elle ne publie que des articles inédits ayant obtenu l’approbation positive de deux instructeurs (spécialistes) anonymes (https://nodus-sciendi.net/procedure-devaluation/). Nodus Sciendi publie des articles de recherche originaux et de qualité traitant des problématiques d’actualité, ayant un ancrage théorique, social, culturel, environnemental. Pour être publié, tout projet d’article est doublement évalué, puis soumis à une détection anti-plagiat.

Pour ce numéro Varia à paraitre en juin 2026, la revue scientifique Nodus Sciendi lance un appel à contribution touchant tous les aspects des Lettres (Langues et littératures), des Arts, des Sciences de l’imaginaire et des Sciences humaines. Les articles doivent être rédigés en français.

Le volume total de l’article doit être compris entre 10 et 18 pages, écrit en caractère Candara, Taille 12, Interligne 1,5.

Les articles sont à envoyer à l’adresse nodusciendi27@gmail.com

Charte éditoriale de la revue Nodus Sciendi (https://nodus-sciendi.net/normes-editoriales-nodus-sciendi/ )

Calendrier

Date de l’appel : 9 mars 2026

Date limite de soumission des articles : 30 avril 2026

Retour d’instruction : 31 mai 2026

Retour des articles corrigés à la Rédaction : 15 juin 2026

Parution du numéro (mise en ligne) : 30 juin 2026

Les conditions de publication



La Revue Nodus Sciendi ne bénéficie pas de subvention. La soumission d’un article est gratuite. Après acceptation par le comité d’évaluation, les frais de publication/insertion sont : 76 Euros, soit 50.000 F cfa pour les Enseignant.e.s-Chercheur.e.s. Pour les Doctorant.e.s et 46 euros soit 30.000 Fcfa.