Cahiers Jean Giraudoux n° 55 - 2027 : Tessa

Les Cahiers Jean Giraudoux consacreront leur numéro de 2027 à Tessa.

Cette pièce, mise en scène par Jouvet en 1934, a été peu étudiée. Il s'agit de l'adaptation par Jean Giraudoux d'une pièce de Margaret Kennedy (1896-1967) et Basil Dean, tirée du roman de Margaret Kennedy, La Nymphe au coeur fidèle. Romancière et scénariste, M. Kennedy a été dans l'enttre deux guerres mondiales l'auteur de fictions qui eurent beaucoup de succès en France.

Cette pièce diffère du reste de la production théâtrale de Giraudoux en ce qu'elle est une traduction-adaptation. Elle est aussi, comme le dit Gérard Bauër, "le premier mélodrame poétique qu'on ait écrit dans notre temps" (L'Echo de Paris du 16 novembre 1934).

Pour ces raisons, la pièce semble donc mériter une étude approfondie et qu'un Cahier lui soit consacré.

Plusieurs pistes peuvent être explorées :

I - Les hypotextes et la constellation des adaptations

Le roman en anglais de M. Kennedy, The Cosntant Nymph (1924), et son adaptation pour le théâtre par M. Kennedy elle-même et Basil Dean (1926).

Sa traduction française par Louis Guilloux (1928), ainsi que celle du roman qui lui fait suite, L'Idiot de la famille (The Fool of the Family, 1930), également par Louis Guilloux.

Ses adaptations cinématographiques : anglaise, par Basil Dean (1933) et américaine par Edmund Goulding, avec Charles Boyer et Joan Fontaine (1943, diffusée en France en 1947).

La notion d'adaptation dans l'oeuvre de Giraudoux.

II - Jouvet et Tessa

On pourra s'intéresser à la mise en scène, aux acteurs, aux décors...

La musique de Maurice Jaubert, la "Chanson de Tessa" et ses (nombreux) interprètes.

III - La touche giralducienne

Les personnages : Tessa, Lewis, Sanger, Florence, ...

Les thèmes giralduciens : la jeune fille, la famille, la société, la musique, ...

Le genre lui-même : entre théâtre et poésie

—

Les propositions d'articles seront envoyées à Christian Leroy (cejmleroy@outlook.fr) ET Mireille Brémond (mibrem357@gmail.com) au plus tard le 30 juin 2026.

Les articles, qui n'excéderont pas 30.000 signes espaces comprises, seront envoyés à Christian Leroy (cejmleroy@outlook.fr) ET à Mireille Brémond (mibrem357@gmail.com) au plus tard le 30 novembre 2026.

Les références des oeuvres citées doivent être celle de la collection La Pléiade (Gallimard) et des EAT (Ecrits, Articles, Récits et Témoignages) I et II (Classiques Garnier).

Les références de la traduction par Louis Guilloux doivent être celles de l'édition de poche de 1953, rperise en 1962 (n° 5 du Livre de Poche).

Les textes devront être accompagnés d'un résumé de 500 signes expaces comprises et de mots clés (entre 5 e t 10).