Plurilinguisme en contextes variés à l’ère de l’intelligence artificielle. Créativité littéraire et artistique, littératies émergentes et défis (Béjaia, Algérie)

La revue scientifique internationale de didactique du français

Action didactique, éditée par le laboratoire LAILEMM de la faculté des lettres et des langues de l’université de Béjaia

Site : www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/843

Adresse de contact : action.didactique@univ-bejaia.dz

Appel à contributions

Volume 9 Numéro 1 - décembre 2026 (19ème numéro)

Date limite de soumission des articles : 25 juin 2026

Thématique du numéro :

Plurilinguisme en contextes variés à l’ère de l’intelligence artificielle : Créativité littéraire et artistique, littératies émergentes et défis

Coordination :

MEHDI Amir, Université de Tiaret, Algérie

RHIBI Chokri, Université de Gabès, Tunisie

TOMESCU Ana-Marina, POLITEHNICA Bucarest - CUP, Roumanie .

L’étude du plurilinguisme s’inscrit dans une approche fondamentalement pluridisciplinaire, prenant en compte à la fois les pratiques plurilingues, les pratiques langagières, les formes de littératie ainsi que les usages médiatisés du langage dans des environnements de plus en plus numérisés.

La problématique du plurilinguisme peut être envisagée à plusieurs niveaux (Simonin et Wharton, 2013) : macro-sociolinguistique ou collectif (région, nation, territoire, collectivité politique), où le plurilinguisme est appréhendé en termes de diversité linguistique et culturelle ; méso ou institutionnel (entreprise, école, université, lieu collectif de travail, association ou organisation), où il se pose en termes de diversification et de gestion de la pluralité linguistique, notamment à travers les politiques éducatives, linguistiques et numériques ; micro -sociolinguistique ou individuel (individu ou famille), où le plurilinguisme se conçoit comme une ressource identitaire, cognitive et symbolique, permettant le développement d’un répertoire plurilingue et plurilittératié, façonné par des expériences linguistiques multiples, formelles et informelles. Pour l’individu, il s’agit ainsi de s’approprier les langues et les discours dans un mouvement simultané de mise à distance, de construction de sens et de définition d’une identité plurielle, faite d’apports linguistiques, culturels et technologiques divers.

Dans un monde interconnecté et numérisé, ce phénomène renvoie à des dynamiques complexes étroitement liées aux rapports de pouvoir, aux enjeux identitaires, aux mécanismes de transmission et d’échange, mais aussi aux nouvelles formes de médiation langagière induites par les technologies numériques et l’intelligence artificielle (outils de traduction automatique, générateurs de textes, assistants conversationnels, plateformes éducatives intelligentes, etc.). Ces dispositifs transforment les pratiques de lecture, d’écriture et de création, tout en redéfinissant les contours de la littératie contemporaine.

Afin de renouveler les approches et d’approfondir la réflexion théorique, le plurilinguisme mérite d’être revisité dans des contextes et espaces spécifiques : les îles ou espaces insulaires, les villes et métropoles, mais aussi les espaces numériques et hybrides, qui constituent aujourd’hui des lieux privilégiés d’interactions plurilingues et multimodales. L’espace insulaire, par exemple, « est à la fois un isolat propice à la conservation et un carrefour ouvert aux influences externes. Ce double mouvement fait de l’île un laboratoire exceptionnel pour observer la dynamique des langues et leur expression dans les créations artistiques et littéraires » (Laroussi, 2025).

Dans cette perspective, le plurilinguisme n’est jamais conçu comme une simple juxtaposition de langues ou de variétés linguistiques, mais comme une matrice fondamentale de la création, susceptible d’intégrer des formes d’écriture hybrides, multimodales et assistées par l’IA. Les créations littéraires et artistiques contemporaines témoignent ainsi de nouvelles esthétiques plurilingues, où se croisent langues, supports numériques, images, sons et algorithmes.

Par ailleurs, les milieux scolaires et universitaires constituent des terrains privilégiés pour observer les interactions complexes entre langues, variétés linguistiques et technologies éducatives. Ces interactions influencent fortement les usages, les pratiques langagières quotidiennes, les formes de littératie scolaire et numérique, ainsi que les politiques linguistiques et éducatives.

Dans les contextes postcoloniaux, les études sur le plurilinguisme mettent en évidence des hiérarchies linguistiques opposant langues dominantes héritées de la colonisation et langues dominées ou vernaculaires. Dans ces espaces, la création littéraire, artistique et désormais numérique devient un véritable « champ de bataille » symbolique pour déconstruire ces hiérarchies, affirmer la valeur esthétique et cognitive de toutes les langues en présence et interroger le rôle des technologies et de l’IA dans la reproduction ou la reconfiguration de ces rapports de pouvoir. Les écritures plurilingues, y compris numériques, deviennent alors des lieux d’expérimentation esthétique, de négociation identitaire et de réinvention des pratiques de littératie.

La réflexion sur le plurilinguisme ne saurait se limiter aux seules dimensions sociolinguistiques et culturelles. Elle doit également intégrer les défis didactiques, pédagogiques et éthiques liés à la pluralité linguistique et à l’essor de l’intelligence artificielle dans les contextes éducatifs. Les environnements plurilingues posent des questions cruciales en matière de formation et d’accompagnement des enseignants, de conception de nouvelles approches didactiques, mais aussi d’usage raisonné et critique des outils numériques et de l’IA dans l’enseignementapprentissage des langues.

Il s’agit ainsi de repenser les approches pédagogiques en tenant compte des répertoires linguistiques, plurilittératiés et numériques des apprenants, et de considérer ces ressources comme des leviers essentiels du processus d’apprentissage. La didactique des langues est appelée à valoriser la diversité linguistique et culturelle, tout en intégrant les enjeux de la littératie numérique, de l’éducation aux médias et de l’IA.

La revue Action Didactique invite les chercheurs, doctorants et experts à soumettre leurs propositions d’articles pour le prochain numéro thématique intitulé : « Plurilinguisme en contextes variés à l’ère de l’intelligence artificielle : créativité littéraire et artistique, littératies émergentes et défis didactiques ».

Axes

- Espaces insulaires, métropoles numériques et minorités linguistiques

- Plurilinguisme, plurilittératie et pratiques multimodales

- Milieu scolaire et universitaire : classes bilingues, dispositifs d’immersion, d’inclusion et d’enseignement assisté par l’IA

-Plurilinguisme et écriture littéraire : l’écrivain entre langue

- maternelle, langue d’écriture et outils numériques

- Le plurilinguisme dans le texte et les écritures hybrides (papier, numérique, assistées par l’IA)

- L’île comme espace de contacts, de métissages linguistiques, culturels et numériques

- Création artistique, intelligence artificielle et esthétiques plurilingues

- Contacts et/ou conflits de langues en contexte postcolonial et numérique

- Didactique du plurilinguisme, de l’interculturel et de la littératie numérique

- Intelligence artificielle, traduction automatique et apprentissage des langues

- Politiques linguistiques, mondialisation et technologies : tensions entre langues étrangères, langues maternelles et parlers locaux

- Enjeux éthiques et critiques de l’usage de l’IA dans les contextes plurilingues et éducatifs

Calendrier

- 25 février 2025 : Ouverture et diffusion de l’appel à contribution

- Soumission : https://asjp.cerist.dz/en/submission/843

- Feuille de style :https://asjp.cerist.dz/downloads/revues?fileKey=17628

- 25 juin 2026 : Dernier délai pour la réception des textes

- 25 septembre 2026 : Notification d'acceptation ou de refus aux auteurs

- Du 25 septembre au 25 octobre 2026 : navettes auteurs-évaluateurs

- 01 décembre 2026 : publication du numéro

