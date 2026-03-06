L’Indépendance américaine au XIXe siècle dans la littérature et dans les arts (Journée SERD, The American University in Paris)

L’Indépendance américaine au xixe siècle dans la littérature et dans les arts

Journée d'études proposée par la SERD

Elizabeth Emery (Montclair State University), Florence Fix (Université de Rouen Normandie) et Cary Hollinshead-Strick (The American University of Paris)

Date : Lundi 19 octobre 2026Lieu : The American University of Paris

À l’occasion des 250 ans de l’Indépendance américaine, l’atelier s’intéressera au regard que portent la littérature et les représentations artistiques et médiatiques (sculpture, peinture, illustrations de romans, musique, spectacles, etc.) du xixe siècle sur la guerre et la déclaration d’indépendance outre-Atlantique. La période d’étude envisagée va jusqu’en 1886, à la suite du centenaire de 1876. La représentation de l’événement « 4 juillet » et du processus qui y a mené est clivée entre plusieurs interprétations antagonistes dès ses lendemains : l’Indépendance est-elle fille de la révolution anglaise de 1668 ou mère des révolutions française et haïtienne de 1789 et 1791 ?, est-elle une révolution ou une guerre ?, une révolte fiscale et commerciale à fond conservateur ou une indignation politique et philosophique liée aux idéaux des Lumières ?

L’Indépendance américaine amène des topiques romanesques, des comparaisons et des débats que l’on pourra explorer sous divers angles, avec la volonté d’accueillir volontiers des analyses portant sur des œuvres littéraires ou artistiques de langues et cultures variées. Il s’agit de considérer l’Indépendance américaine de l’étranger, quel qu’il soit. Des études portant sur des auteurs ou artistes étatsuniens seront possibles uniquement si elles proposent une comparaison avec un regard extérieur.

- Français en Amérique : documentées au xixe siècle (voir Thomas Balch, Les Français en Amérique pendant la guerre de l’Indépendance des Etats-Unis : 1777-1783, publié en 1872), la présence et l’influence française dans la guerre contre les Britanniques nourrit la fiction d’une pré-révolution française (ou d’une « révolution atlantique », modèle exportable en Europe et en Amérique du sud), animée par des individus en quête d’un terrain d’expérimentation politique et d’épanouissement personnel. Chez Chateaubriand, Stendhal ou Claire de Duras, les « destinées américaines » de personnages déçus par une impossible méritocratie européenne ou une tout aussi impossible passion sont un topos romanesque à considérer.

- Personnages historiques de passeurs entre les deux mondes : La Fayette, Tocqueville, Washington, Benjamin Franklin ou Jefferson comme personnages de théâtre par exemple, qui relaient les portraits peints et les gravures de leur temps.

- Commémorations de l’Indépendance au xixe siècle, célébrations de la révolution, panoramas (Zuber) et autres représentations artistiques, lectures historiographiques et usages idéologiques de l’Indépendance américaine en Europe et en Amérique du Sud. On pourra s’intéresser particulièrement au centenaire de l'Indépendance, en 1876, marqué par l'Exposition universelle de Philadelphie.

- L’engagement volontaire et la « guerre juste » : comparaisons établies au xixe siècle avec le philhellénisme par exemple ; quel modèle forge la représentation de la guerre d’Indépendance ? pour quels usages ? On pourra penser notamment à la démocratie comme « mythe rétrospectif à partir de son triomphe des années 1830 (Tocqueville, 1835) » (Serge Bianchi, Des révoltes au révolutions, PUR, 2004) ou à la signature d’une déclaration d’Indépendance également comme mythe d’une concorde ouvrant sur des jours nouveaux.

- Mythologies de l’émancipation américaine et fascination hors des Etats-Unis pour sa Constitution : comment sont compris, reformulés, déformés peut-être, les motifs du droit à la poursuite du bonheur, de l’universalisme, du nouveau monde, entre autres ?

