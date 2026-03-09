Maître·sse d'enseignement et de recherche en Littérature française moderne (Lausanne)
La Section de français de l'Université de Lausanne met au concours un poste de maître·sse d'enseignement et de recherche 1 en Littérature française moderne à 80%.
Entrée en fonction : 1er février 2027 Durée du contrat : 6 ans, renouvelable Taux d'activité : 80 %
Enseignement
Il s’agira d’assurer 6 heures hebdomadaires par an d’enseignement, principalement aux niveaux Bachelor (BA), ainsi qu’en Master (MA), avec l’encadrement de mémoires de Master. Cet enseignement sera donné dans les domaines Histoire littéraire et Œuvres et genres littéraires.
Recherche
La personne recrutée développera ses propres travaux de recherche en littérature française moderne. Elle procédera à la recherche de fonds externes, notamment auprès du Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse (FNS).
Responsabilités administratives
La personne recrutée assumera les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le cadre de ses fonctions, au niveau de l’unité, de la Faculté, de l’Université et des instances de coordination universitaire.
Votre profil
Doctorat ès lettres en littérature française moderne ou titre jugé équivalent (thèse déposée au moment de l'entrée en fonction).
Expérience de plusieurs années dans l’enseignement universitaire en littérature française moderne. Recherches et publications avérées dans le domaine susmentionné.
Ouverture à l’interdisciplinarité dans la recherche et de l’enseignement.
Bonne insertion dans les réseaux internationaux de recherche.
Capacité d’attirer des fonds externes, notamment du FNS ou d’autres fondations.
—
Pour tout renseignement complémentaire
Contacter Monsieur le Professeur Marc Escola (marc.escola@unil.ch) Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 31 mars 2026
Les personnes intéressées sont priées de postuler online via la plateforme de recrutement avec un dossier contenant :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae incluant une liste de publications,
- la copie des diplômes et titres, ainsi que le rapport de thèse,
- le(s) projet(s) de développement dans l’enseignement et la recherche au sein de la section (3 pages max.).
Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte.