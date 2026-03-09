Maître·sse d'enseignement et de recherche en Littérature française moderne (Lausanne)

La Section de français de l'Université de Lausanne met au concours un poste de maître·sse d'enseignement et de recherche 1 en Littérature française moderne à 80%.

Entrée en fonction : 1er février 2027 Durée du contrat : 6 ans, renouvelable Taux d'activité : 80 %

Enseignement

Il s’agira d’assurer 6 heures hebdomadaires par an d’enseignement, principalement aux niveaux Bachelor (BA), ainsi qu’en Master (MA), avec l’encadrement de mémoires de Master. Cet enseignement sera donné dans les domaines Histoire littéraire et Œuvres et genres littéraires.

Recherche

La personne recrutée développera ses propres travaux de recherche en littérature française moderne. Elle procédera à la recherche de fonds externes, notamment auprès du Fonds National de la Recherche Scientifique Suisse (FNS).

Responsabilités administratives

La personne recrutée assumera les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le cadre de ses fonctions, au niveau de l’unité, de la Faculté, de l’Université et des instances de coordination universitaire.

Votre profil

Doctorat ès lettres en littérature française moderne ou titre jugé équivalent (thèse déposée au moment de l'entrée en fonction).

Expérience de plusieurs années dans l’enseignement universitaire en littérature française moderne. Recherches et publications avérées dans le domaine susmentionné.

Ouverture à l’interdisciplinarité dans la recherche et de l’enseignement.

Bonne insertion dans les réseaux internationaux de recherche.

Capacité d’attirer des fonds externes, notamment du FNS ou d’autres fondations.

—

Pour tout renseignement complémentaire

Contacter Monsieur le Professeur Marc Escola (marc.escola@unil.ch) Votre dossier de candidature

Délai de postulation : 31 mars 2026

Les personnes intéressées sont priées de postuler online via la plateforme de recrutement avec un dossier contenant :

- une lettre de motivation,

- un curriculum vitae incluant une liste de publications,

- la copie des diplômes et titres, ainsi que le rapport de thèse,

- le(s) projet(s) de développement dans l’enseignement et la recherche au sein de la section (3 pages max.).

Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte.



