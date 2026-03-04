Geneviève Lafrance, Judith Sribnai (dir.), Dans l'atelier de la sociocritique

AVEC DES CONTRIBUTIONS DE DAVID BÉLANGER, MICHEL BIRON, JEAN-FRANÇOIS CHASSAY, SYLVAIN DAVID, ELAINE DESPRÉS, MICHEL FOURNIER, FRANCIS GINGRAS, GENEVIÈVE LAFRANCE, SOPHIE MÉNARD, ÉLISABETH NARDOUT-LAFARGE, JEAN-MARIE PRIVAT, MARIE SCARPA, GENEVIÈVE SICOTTE, JUDITH SRIBNAI, MARIE-CHRISTINE VINSON ET BERNABÉ WESLEY.

En étudiant les interactions entre textes littéraires et imaginaire social, la sociocritique permet d’appréhender aussi bien le roman que la poésie ou la chronique sportive, du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Ses artisans, issus de part et d’autre de l’Atlantique, soulignent ici les dérives polysémiques et les décalages dans l’écriture quand celle-ci ébranle les idées du jour et les assises de la communauté – ce qui la fonde, la nourrit, la transforme, la menace.

C’est pour nous faire redécouvrir cette approche, élaborée depuis plusieurs décennies, que les contributeurs de cet ouvrage nous invitent dans leur atelier. Ils répondent, chacun à sa manière, à la question lancée par Pierre Popovic, une figure de proue de ce champ de recherche : « Sociocriticiens, qu’est-ce qui vous fait marcher ? »

Lire l'introduction et parcourir la table des matières…

—

Geneviève Lafrance est professeure titulaire au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal.

Judith Sribnai est professeure agrégée au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal.