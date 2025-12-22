Martine Hennard Dutheil de la Rochère, Marie Emilie Walz (eds), Angela Carter Translator and Translated: In the Workshop of Creation

Angela Carter Translator and Translated situates the British writer Angela Carter within a global framework by documenting how foreign languages and cultures played a key role in her work, before gaining attention internationally today, notably in translation. A published translator who used translation as a creative method to fashion her fiction, Carter has now been translated into multiple languages. The essays and interviews contained in this volume show that, as it moves between tongues and cultural contexts, Carter’s work continues to initiate dialogues and inspire both critical and creative responses. Organised in four parts, it documents her activity as a translator and the generative role it played in her oeuvre and informed her translational poetics, as well as the circulation of her work in translation on several continents, complete with testimonies of translators and adaptors who stress its inspiring force.

Contents…

—

Édité par Martine Hennard Dutheil de la Rochère et Marie Emilie Walz, cet ouvrage inscrit l’écrivain britannique Angela Carter dans une perspective internationale. Il met ainsi en lumière le rôle essentiel des langues et des cultures étrangères dans son œuvre, et cela avant même qu’elle ne soit reconnue sur plusieurs continents, notamment grâce à la traduction.

Traductrice reconnue, Angela Carter a également utilisé la traduction comme une méthode créative pour façonner ses fictions, qui sont désormais, à leur tour, disponibles dans de nombreuses langues. Les contributions réunies dans ce volume révèlent que l’œuvre de Carter continue de susciter des dialogues et d’inspirer ses lecteurs et ses lectrices.