Pascal Bastien, Claude La Charité, Lyse Roy (dir.), Projets encyclopédiques et circulations des savoirs, 1500-1750

Quelle est la contribution de la Première Modernité à la formulation de la notion d’encyclopédisme et aux projets encyclopédiques qui en découlent ?

Réunissant les travaux d’un colloque international qui s’est tenu à Montréal en octobre 2022, cet ouvrage appréhende l’encyclopédisme dans une perspective interdisciplinaire, avant ou en dehors de la publication de l’Encyclopédie (1751-1772) de Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert, afin de rendre compte de la complexité de l’encyclopédisme de la période moderne et d’éviter le piège téléologique qui consiste à tout relier à l’anticipation de son avènement. « Monument emblématique d’une culture », l’Encyclopédie reconnaît d’ailleurs sa dette à l’égard des ouvrages qui l’ont précédée : elle ne constitue en fait que « le maillon d’une longue chaîne, la dernière somme d’une culture et d’une façon d’aborder le savoir ».

Ainsi, ce livre privilégie une démarche en amont de l’Encyclopédie, depuis le Moyen Âge, afin de comprendre l’émergence de l’encyclopédisme moderne dans toutes ses nuances.