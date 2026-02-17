Marie-Soledad Rodriguez (éd.). Les productions culturelles en Espagne et la crise de 2008.

La crise économique de 2008 a eu de graves conséquences sociales pour une partie des Espagnols (chômage, augmentation de la précarité, expulsions, émigration forcée des jeunes) et a également généré une profonde défiance envers les partis et le système politique issu de la Transition. De nombreux créateurs ont voulu exposer les origines de la récession et rendre compte des effets de la crise sur les plus démunis ; ils ont ainsi choisi de produire des œuvres mettant en scène les victimes de la crise, ont dénoncé les méfaits du néo-libéralisme ou ont relayé certaines des revendications exprimées par les Indignés lors des manifestations de protestation du 15 mai 2011. Ce volume a pour objet de présenter certaines de ces productions culturelles et d’analyser les discours qu’elles construisent. Les treize articles ici réunis examinent de quelle façon films, pièces de théâtre et romans explorent les situations découlant de la récession, construisent des personnages qui suscitent l’empathie, dénoncent les effets dévastateurs du pouvoir économique sur les citoyens ou la corruption politique. Si parmi les textes étudiés, certains peuvent présenter comme unique voie face au marasme la tentation du repli sur la sphère privée, d’autres en revanche proposent une réflexion sur les modes de vie antérieurs, et invoquent des valeurs revendiquées lors du mouvement des Indignés comme l’action collective et l’esprit de communauté.