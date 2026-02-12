Françoise Lavocat (dir.), La mémoire des personnages
Récemment, de jeunes Thaïlandais déguisés en Harry Potter agitaient dans les rues de Bangkok le portrait de Voldemort auquel ils identifiaient malignement leur souverain, tandis que des kyrielles d’Américaines du Nord et du Sud endossaient la cape et la cornette de la servante écarlate pour protester contre les violences faites aux femmes. Certains personnages passent ainsi allègrement les frontières, mais lesquels ? Quels personnages sont dans les esprits à Antsiranana (Madagascar), à Saint-Pétersbourg ou à Shanghai ? Des gens si éloignés dans l’espace, à l’histoire et aux modes de vie si différents ontils une part d’imaginaire en commun, à travers un petit personnage, comme Fifi Brindacier, ou un super-héros, comme Spiderman ? Préfèrent-ils des personnages inventés dans leur pays, que nul à part eux, au-delà de leurs frontières, ne connaît ? Des héros ou des héroïnes ? Découverts dans des livres, des films, ou des jeux vidéo ?
Pendant près de trois ans, treize scientifiques ont interrogé plus de 2500 personnes sur leur relation aux personnages de fiction. Le projet de recherche, dont ce livre expose et analyse les résultats, s’est déroulé dans une quinzaine de pays autour du globe, collectant des données inédites sur la circulation des personnages, mais aussi des pratiques culturelles qui en gardent ou en perdent la mémoire.
Livre également proposé en libre accès au téléchargement…
Sommaire
Introduction – Un petit monde en partage
Argentine – Affects et communauté
Brésil – La passion pour les femmes fortes
Chine – Le règne du Roi singe
États-Unis – Les personnages nationaux à l’honneur
France – « Les personnages, en général, on les aime »
Irak – Le triomphe des Misérables
Israël – L’apothéose de Harry Potter
Italie – L’oubli du patrimoine national
Japon – Culture populaire et environnement transmédiatique
Madagascar – Le goût du réel
Russie – Harry Potter et Sherlock Holmes au pays des grandes lectrices
Sénégal – Le jeu inégal de la mondialisation
Tunisie – De la tradition orale à la culture mondialisée
Quelques personnages
Conclusion – Chaque voix compte
Bibliographie critique
Liste des figures
Index des personnages fictionnels
Index des personnes réelles
Présentation des auteurs