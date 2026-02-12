Françoise Lavocat (dir.), La mémoire des personnages

Récemment, de jeunes Thaïlandais déguisés en Harry Potter agitaient dans les rues de Bangkok le portrait de Voldemort auquel ils identifiaient malignement leur souverain, tandis que des kyrielles d’Américaines du Nord et du Sud endossaient la cape et la cornette de la servante écarlate pour protester contre les violences faites aux femmes. Certains personnages passent ainsi allègrement les frontières, mais lesquels ? Quels personnages sont dans les esprits à Antsiranana (Madagascar), à Saint-Pétersbourg ou à Shanghai ? Des gens si éloignés dans l’espace, à l’histoire et aux modes de vie si différents ontils une part d’imaginaire en commun, à travers un petit personnage, comme Fifi Brindacier, ou un super-héros, comme Spiderman ? Préfèrent-ils des personnages inventés dans leur pays, que nul à part eux, au-delà de leurs frontières, ne connaît ? Des héros ou des héroïnes ? Découverts dans des livres, des films, ou des jeux vidéo ?

Pendant près de trois ans, treize scientifiques ont interrogé plus de 2500 personnes sur leur relation aux personnages de fiction. Le projet de recherche, dont ce livre expose et analyse les résultats, s’est déroulé dans une quinzaine de pays autour du globe, collectant des données inédites sur la circulation des personnages, mais aussi des pratiques culturelles qui en gardent ou en perdent la mémoire.

Livre également proposé en libre accès au téléchargement…

Sommaire

Introduction – Un petit monde en partage

Argentine – Affects et communauté

Brésil – La passion pour les femmes fortes

Chine – Le règne du Roi singe

États-Unis – Les personnages nationaux à l’honneur

France – « Les personnages, en général, on les aime »

Irak – Le triomphe des Misérables

Israël – L’apothéose de Harry Potter

Italie – L’oubli du patrimoine national

Japon – Culture populaire et environnement transmédiatique

Madagascar – Le goût du réel

Russie – Harry Potter et Sherlock Holmes au pays des grandes lectrices

Sénégal – Le jeu inégal de la mondialisation

Tunisie – De la tradition orale à la culture mondialisée

Quelques personnages

Conclusion – Chaque voix compte

Bibliographie critique

Liste des figures

Index des personnages fictionnels

Index des personnes réelles

Présentation des auteurs