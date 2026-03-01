Cycle de conférences de Daniel Mendelsohn, Athènes et Jérusalem : littérature, histoire, écriture (invité du Pr. William Marx, Collège de France)

Cycle de conférences de Daniel Mendelsohn (Bard College, État de New York) :

Athènes et Jérusalem : littérature, histoire, écriture

Conférencier invité du Professeur William Marx, de la chaire de Littératures comparées du Collège de France

De 18h à 19h

Collège de France, site Berthelot

Amphithéâtre Marguerite de Navarre

—

Lundi 2 mars :

Mémoire, Histoire, Les Disparus : écrire la Shoah pour la prochaine génération

Lundi 9 mars :

L'Odyssée et ses migrations : déplacement, errance, identité

Lundi 16 mars :

Cavafy et l'érotisme de la perte

Lundi 23 mars :

Antigone à Cracovie

________________________

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.