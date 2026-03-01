Cycle de conférences de Daniel Mendelsohn, Athènes et Jérusalem : littérature, histoire, écriture (invité du Pr. William Marx, Collège de France)
Publié le par Marc Escola (Source : Silvia Giudice)
Cycle de conférences de Daniel Mendelsohn (Bard College, État de New York) :
Athènes et Jérusalem : littérature, histoire, écriture
Conférencier invité du Professeur William Marx, de la chaire de Littératures comparées du Collège de France
De 18h à 19h
Collège de France, site Berthelot
Amphithéâtre Marguerite de Navarre
—
Lundi 2 mars :
Mémoire, Histoire, Les Disparus : écrire la Shoah pour la prochaine génération
Lundi 9 mars :
L'Odyssée et ses migrations : déplacement, errance, identité
Lundi 16 mars :
Cavafy et l'érotisme de la perte
Lundi 23 mars :
Antigone à Cracovie
________________________
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.