8e conférence de l'International Society for the Study of Surrealism (Glasgow)

[English version below / Versión en español a continuación]

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF SURREALISM (ISSS)

Huitième conférence annuelle | University of Glasgow | 18–20 août 2026



Thème: LUMIERE

Informations essentielles

Dates : Mardi 18–Jeudi 20 Août 2026

Lieu : James McCune Smith Building and Advanced Research Centre (ARC), University of Glasgow (Gilmorehill campus)

Date limite d’envoi des propositions : 30 Mars 2026

Envoyer à : isssglasgow2026@gmail.com

Langues : Anglais, Français, Espagnol

APPEL A COMMUNICATIONS

En 2026, la huitième conférence de la Société internationale pour l’étude du surréalisme (ISSS) se tiendra à l’Université de Glasgow, en Écosse, poursuivant ainsi l’objectif de la Société de favoriser des échanges interdisciplinaires et internationaux sur le surréalisme. L’ISSS promeut l’étude du surréalisme dans toutes ses significations et dimensions, et accueille de nouvelles approches de ses multiples formes d’expression, qu’elles soient artistiques, littéraires, ou autres. La conférence annuelle contribue à la création d’un réseau international de chercheurs, d’artistes et d’écrivains travaillant dans ce domaine.

L’ISSS 2026 aura lieu à la Glasgow University du mardi 18 au jeudi 20 août, au James McCune Smith Building ainsi qu’à l’Advanced Research Centre (ARC), sur le campus principal (Gilmorehill).

Thème : LUMIERE

En ouverture de son recueil sur le rêve de 1938, Trajectoire du rêve, André Breton cite les dernières paroles attribuées à Goethe : « Plus de lumière ». Cette phrase convoque non seulement la lumière que laissent entrer les rêves – leur pouvoir de révélation, de connaissance, de prophétie – mais place aussi le projet surréaliste d’illumination du monde dans le dépassement de celui des Lumières.

Animés d’une énergie invisible, le cerveau et l’esprit contiennent « toute la lumière que nous ne pouvons voir » (pour reprendre le titre du roman de 2014 d’Anthony Doerr), que la théorie, les techniques et les productions surréalistes cherchent à repérer et favoriser. Le surréalisme aspire à rendre visible l’invisible, à projeter sa lumière critique sur les mondes intérieurs autant que sur les manifestations de violence matérielle, d’injustice et d’autres forces obscures. Le surréalisme entre également en résonance avec certaines hypothèses et découvertes radicales de la physique quantique concernant la lumière, qui signalent l’étrangeté radicale du monde subatomique et de l’univers, ainsi que d’autres formes d’énergie imperceptibles à l’être humain sans – ou même avec – le recours à la technologie. De même, le surréalisme, à l’image de la lumière, peut être diffracté, réfracté, dispersé, dualiste et contradictoire (entre onde et particule).

En tant que thème pour aborder le surréalisme, la « lumière » embrasse d’autres connotations selon les contextes linguistiques et culturels. « Lumière » peut s’entendre comme un nom (balise, phare, point de rassemblement, forme de rayonnement électromagnétique), comme un adjectif suggérant l’absence de poids et de matérialité, comme un verbe transitif ou prépositionnel, ou encore comme une expression humaine et divine (dar a luz, Light of the World). De même, le surréalisme peut aussi occulter : le mouvement et son histoire peuvent devenir leurs propres formes de lumière, plaçant certains sous les projecteurs et en laissant d’autres dans l’ombre (Leonora Carrington : « le puits de la lumière fraternelle est évidemment quelque chose d'extrêmement sinistre »).

Né d’une époque marquée par l’autoritarisme, une violence paroxystique et l’effondrement civilisationnel, le surréalisme conserve une pertinence aigue dans le monde actuel. Dans ses manifestations historiques et contemporaines, l’espoir défiant du surréalisme constitue une lumière appelant à un monde radicalement différent et meilleur, un symbole de vie et de résistance à la fois scintillant et obscur.

Sujets

ISSS GLASGOW 2026 invite des propositions de communications individuelles et de panels autour de la notion de LUMIÈRE, incluant – sans s’y limiter – les thématiques suivantes :

• Représentations et théories de la lumière, de l’illumination et de la révélation

• Pratiques créatives de la lumière

• (In)visibilité, spectres et perception

• Ombre, obscurité et ténèbres

• Lumière intérieure et électricité : cerveau, corps et esprit

• Optique : science et technologie de la lumière

• Activisme, justice sociale et action humanitaire

• Espoir et devenir

L’ISSS accueille également des propositions portant sur tout sujet en lien avec le surréalisme et les objectifs de la Société.

Mode de soumission des propositions

Date limite : 30 mars 2026. Veuillez envoyer vos propositions à isssglasgow2026@gmail.com

Communications individuelles : Les propositions doivent comprendre un titre, un résumé de 250 mots, l’affiliation professionnelle (le cas échéant), l’adresse électronique, ainsi qu’une brève biographie de l’intervenant·e (100 mots maximum). Les communications ne doivent pas dépasser 20 minutes.

Panels préorganisés : Nous encourageons tout particulièrement les propositions de panels préorganisés composés de 3 à 4 communications. Celles-ci doivent inclure tous les éléments mentionnés ci-dessus pour chaque intervenant·e, ainsi qu’un paragraphe complémentaire (250 mots maximum) exposant la justification et la cohérence du panel.

Formats alternatifs : Les tables rondes et autres formats alternatifs sont également les bienvenus.

Nous encourageons particulièrement les propositions émanant de doctorant·e·s travaillant sur des sujets liés au surréalisme, ainsi que d’artistes indépendant·e·s, cinéastes, poètes et écrivain·e·s souhaitant présenter leur travail dans un cadre académique.

Les langues d’intervention seront l’anglais, le français et l’espagnol.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF SURREALISM (ISSS)

Eighth Annual Conference | University of Glasgow | 18–20 August 2026

Theme: LIGHT

Key details

Dates: Tuesday 18–Thursday 20 August 2026

Venue: James McCune Smith Building and Advanced Research Centre (ARC), University of Glasgow (Gilmorehill campus)

Submission deadline: 30 March 2026

Submit to: isssglasgow2026@gmail.com

Languages: English, French, Spanish

CALL FOR PAPERS

In 2026 the eighth conference of the International Society for the Study of Surrealism (ISSS) will be held at the University of Glasgow, Scotland, continuing the Society’s aim of facilitating interdisciplinary and international exchanges on Surrealism. The ISSS promotes the study of Surrealism in all its meanings and dimensions, and welcomes new approaches to its artistic, literary and other forms of expression. The annual conference contributes to the creation of an international network of researchers, artists and writers working in this field.

ISSS 2026 will take place in Glasgow on Tuesday 18-Thursday 20 August, at the James McCune Smith Building, and the Advanced Research Centre (ARC) on the main campus (Gilmorehill).

Theme: LIGHT

In the opening of his 1938 dream compendium, Trajectoire du rêve, André Breton cites Goethe’s reported last words: ‘More light’. The citation signals not only the light let in by dreams – their power for revelation, knowledge, prophecy – but also Surrealism as an anti-Enlightenment project for an illuminated world.

The brain and the mind contain ‘all the light we cannot see’, to borrow from Anthony Doerr’s 2014 novel, ablaze with invisible energy that Surrealist theory, techniques, and production aim to track and make manifest. Surrealism seeks to make the invisible visible, to shine its critical light for the discovery of inner worlds as well as to uncover material violence, injustice, and other dark forces. Surrealism is also commensurate with some of the radical hypotheses and discoveries being made in quantum physics regarding light and other phenomena that signal the radical strangeness of the sub-atomic world and the wider universe, as well as other forms of energy and force imperceptible to humans without (or even with) the use of technology. So too Surrealism, like light, can be diffractive, refracted, dispersed, dualist and contradictory (wave/particle).

As a theme for approaching Surrealism, ‘light’ assumes further connotations according to linguistic and cultural context. ‘Light’ can be understood as a noun (beacon, phare, point de Rassemblement; a form of electromagnetic radiation), as an adjective connoting the absence of weight and materiality, as a transitive or prepositional verb, or as human and divine idiom (dar a luz, the Light of the World). Equally, Surrealism can also occlude: the movement and its history can become their own forms of light, placing some in the spotlight and leaving others unseen (Leonora Carrington: ‘le puits de la lumière fraternelle est évidemment quelque chose d'extrêmement sinistre’).

Originating in dark times of authoritarianism, extreme violence, and a breakdown in civilisation, Surrealism retains an urgent relevance in the world. In its historic and contemporary manifestations, the defiant hope of Surrealism is a light towards a radically different and better world, a cipher for life and resistance that is simultaneously hyper-visible and obscure.

Topics

ISSS GLASGOW 2026 invites paper and panel proposals on the notion of LIGHT, which include – but are not limited to – the following themes:

Representations and theories of light, illumination, and revelation

Creative practices of light

(In)visibility, spectra, and perception

Shadow, obscurity, and darkness

Inner light and electricity: brain, body, and mind

Optics: the science and technology of light

Activism, social justice, and humanitarianism

Hope and futurity

The ISSS also welcomes proposals on any topic relating to Surrealism and the aims of the Society.

Submission Guidelines

Deadline: 30 March 2026. Please send proposals to isssglasgow2026@gmail.com.

Individual papers: Proposals should include a title, 250-word abstract, professional affiliation (if applicable), email address, and a brief biography (100 words maximum) of the presenter. Presentations are 20 minutes maximum.

Pre-organised panels: We especially encourage proposals for pre-organized panels consisting of 3-4 papers. These should include all of the above for each presenter, plus a supporting paragraph (250 words maximum) explaining the rationale for the panel.

Alternative formats: Roundtables and other alternative formats are also welcome.

We particularly encourage proposals from PhD candidates working on topics related to Surrealism, as well as from independent artists, filmmakers, poets, and writers interested in presenting their work in an academic context.

The languages of intervention will be English, French, and Spanish.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF SURREALISM (ISSS)

Octava conferencia anual | University of Glasgow | 18–20 agosto 2026

Tema: LUZ

Información importante

Fechas: martes 18 al jueves 20 de agosto de 2026

Lugar: James McCune Smith Building y Advanced Research Centre (ARC), University of Glasgow (campus Gilmorehill)

Fecha límite de envío de propuestas: 30 de marzo de 2026

Dirección de envío: isssglasgow2026@gmail.com

Idiomas: inglés, francés, español

CONVOCATORIA

En 2026, la octava conferencia de la Sociedad Internacional de Estudios sobre Surrealismo (ISSS) tendrá lugar en la Universidad de Glasgow, Escocia, dando así continuidad al objetivo de la ISSS de facilitar intercambios interdisciplinarios e internacionales sobre surrealismo. La ISSS promueve el estudio del surrealismo en todos sus significados y dimensiones y presenta nuevas aproximaciones a sus expresiones artísticas, literarias, entre otras. La conferencia anual de la ISSS contribuye a la creación de una red internacional de investigadores, artistas y escritores que trabajan en este campo de estudio.

La conferencia ISSS 2026 se llevará a cabo en Glasgow del martes 18 al jueves 20 de agosto, en el edificio James McCune Smith y el Advanced Research Centre (ARC), ubicados en el campus principal (Gilmorehill).

Tema: LUZ

Al inicio de su compendio de sueños de 1938, Trajectoire du rêve, André Breton cita las últimas palabras registradas de Goethe: “Más luz”. Esta frase señala no solo la luz que entra a través de los sueños —su poder de revelación, conocimiento o profecía— sino también el surrealismo como un proyecto anti-Ilustración para lograr un mundo iluminado.

El cerebro y la mente contienen “toda la luz que no podemos ver” —como cita la novela de 2014 de Anthony Doerr— la cual se enciende con la energía invisible que la teoría, las técnicas y la producción surrealistas buscaban rastrear y manifestar. El surrealismo busca hacer invisible lo visible, arrojar su luz crítica para el descubrimiento de mundos interiores, así como desenmascarar la violencia material, la injusticia y otras fuerzas oscuras. El surrealismo también resuena con algunas de las hipótesis radicales y los descubrimientos de la física cuántica sobre la luz y otros fenómenos que muestran la radical extrañeza del mundo subatómico y del universo más amplio, así como sobre otras formas de energía y fuerza imperceptibles para los seres humanos sin (o incluso con) el uso de tecnología. De la misma manera, el surrealismo, como la luz, puede ser difractado, refractado, dispersado, dual y contradictorio (onda/partícula).

Como tema de aproximación al surrealismo, la “luz” puede adquirir otras connotaciones de acuerdo con el contexto cultural y lingüístico. Por ejemplo, puede entenderse como un sustantivo (baliza, faro, point de Rassemblement; una forma de radiación electromagnética); en inglés, funciona también como un adjetivo que connota la ausencia de peso y materialidad; puede ser un verbo transitivo o preposicional, o una expresión de lo humano y lo divino (dar a luz, la Luz del mundo). De igual manera, el surrealismo puede opacar: el movimiento y su historia pueden crear sus propias formas de luz, al poner algunos como foco de atención y dejar a otros ocultos (Leonora Carrington:‘le puits de la lumière fraternelle est évidemment quelque chose d'extrêmement sinistre’).

Nacido en tiempos oscuros de autoritarismo, violencia extrema y colapso de la civilización, el surrealismo conserva aún una relevancia urgente en el mundo. En sus manifestaciones contemporáneas e históricas, la esperanza desafiante del surrealismo es una luz hacia un mundo radicalmente diferente y mejor, un enigma de vida y resistencia que es a la vez hipervisible y oscuro.

Temáticas

La conferencia ISSS Glasgow 2026 convoca el envío de propuestas de paneles y presentaciones individuales sobre la noción de luz, que incluye —pero no se limita a— las siguientes temáticas:

• Representaciones y teorías de la luz, la iluminación y la revelación.

• Prácticas creativas con luz.

• (In)visibilidad, espectros y percepción.

• Sombra, oscuridad y tinieblas.

• Luz interior y electricidad: cerebro, cuerpo y mente.

• Óptica: la ciencia y la tecnología de la luz.

• Activismo, justicia social y humanitarismo.

• Esperanza y futuro.

También se admiten propuestas sobre cualquier tema relacionado con el surrealismo y los objetivos de la ISSS.

Instrucciones de envío

Fecha límite: 30 de marzo de 2026. Por favor, enviar las propuestas a isssglasgow2026@gmail.com.

Presentaciones individuales: deben incluir un título, un resumen de máximo 250 palabras, afiliación institucional (si aplica), dirección de correo electrónico y una breve biografía (máximo 100 palabras) del ponente. Las presentaciones serán de máximo 20 minutos.

Paneles preorganizados: Recomendamos especialmente las propuestas de paneles preorganizados que consten de 3-4 ponencias. Estas deben incluir toda la información requerida anteriormente para las presentaciones individuales de cada ponente, más un párrafo adicional (máximo 250 palabras) con la justificación del panel.

Formatos alternativos: También se aceptan propuestas de mesas redondas y otros formatos alternativos.

Animamos a doctorandos que trabajen en temas relacionados con el surrealismo a enviar sus propuestas, así como a artistas independientes, cineastas, poetas y escritores interesados en presentar su trabajo en un contexto académico.

Los idiomas de participación serán inglés, francés y español.