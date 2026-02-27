La littérature de jeunesse, entre expérience esthétique et apprentissages humains (Casablanca, Maroc)

Laboratoire narratologie et discours culturels

Équipe langue, littérature et communication interculturelle

9e journée d’étude doctorale

La littérature de jeunesse, entre expérience esthétique et apprentissages humains

Le 11 juin 202

Appel à Communications

S’il est indéniable que la littérature de jeunesse attire un large public d’adolescents et de jeunes lecteurs, elle demeure néanmoins trop souvent réduite à une simple fonction récréative. Or, à y voir de près, elle constitue un véritable levier de formation puisqu’elle encourage le développement de compétences multiples : littéraires, rédactionnelles, relationnelles, poétiques et critiques.

C’est dans cet esprit que cette journée doctorale se propose d’explorer les différentes dimensions de cette littérature. D’une part, il s’agira d’en interroger la portée poétique et esthétique, notamment à travers les œuvres de Timothée de Fombelle, entre autres. D’autre part, l’intérêt sera porté sur les compétences — ou skills — que véhiculent les œuvres relevant de ce champ : la communication orale, la gestion des conflits et la dynamique des groupes, la maîtrise des émotions, ainsi que sur le développement de l’esprit critique, de l’émancipation intellectuelle et de la confiance en soi, notions auxquelles font écho, par leurs approches et leurs travaux respectifs, des auteurs tels que René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Éric-Emmanuel Schmitt ou Roald Dahl.

Il sera question d’examiner plus particulièrement l’articulation entre la dimension esthétique du langage et la construction de compétences relationnelles, émotionnelles et sociales, lesquelles participent pleinement à l’éducation sensible du jeune lecteur.

Les axes de recherche privilégiés — sans que cette liste soit exhaustive — sont les suivants :

Poétique et esthétique de la littérature de jeunesse

La fabrique du texte en littérature de jeunesse

De la lecture-plaisir à la lecture formatrice

La littérature de jeunesse sous la forme de romans en vers

Émancipation intellectuelle et esprit critique

Épistémologie et légitimation de la littérature de jeunesse

Anthropologie narrative de l’adolescence

Ces axes, parmi d’autres, nourriront les échanges et les débats lors de cette 9ᵉ journée d’étude doctorale.

À cet effet, le comité d’organisation invite les doctorants et les chercheurs intéressés par cette thématique à soumettre des propositions privilégiant, dans leurs études, des exemples concrets. Les résumés, d’une longueur de 200 mots, au format Word, sont à envoyer à l’adresse suivante : profelharfi@gmail.com, said.ouchari@univh2c.ma, avant le 5 mai 2026.

La journée d’étude se tiendra le 11 juin 2026 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik-Université Hassan II-Casablanca.

Langue de la journée : le français

Frais de participation : 30 euros, 300 dirhams marocains (incluant la pause-café et le déjeuner).

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

N.B. Après évaluation par le comité scientifique, les communications retenues feront l’objet d’une publication dans la revue Sourod de la FLSH Ben M’Sik.

—

Comité scientifique : Houda CHRAIBI - Brahim EL HARFI - Lahcen OUASMI - Khadija MOUZON - Meriem HACHIMI - Omar ELBALAOUI - Said OUCHARI- Safia TSOULI.

Comité d’organisation : Brahim EL HARFI - Omar ELBALAOUI- Said OUCHARI -Safia TSOULI- Doctorants.