Dé-me(s)-tissages. Postcolonialité, corps et subjectivités situées (MSH Paris Nord)

Le terme « Dé-me(s)-tissages » convoque à la fois les figures du tissage — métaphore largement utilisée pour penser les identités, les appartenances, les subjectivités et les récits — et son renversement, sa déconstruction. Le préfixe « dé- » introduit ici une tension féconde : entre rupture et réinvention, entre perte et reconfiguration, entre ce qui fut imposé et ce qui peut encore être transformé. Les parenthèses dans le mot « (me)(s) » insistent sur la dimension intime, corporelle, et collective de ces processus, ancrés dans des histoires de domination, de résistances et de transmissions.

Dans le sillage des épistémologies postcoloniales et décoloniales, ce colloque entend ouvrir un espace de réflexion critique sur les héritages coloniaux persistants dans les espaces psychiques, politiques, linguistiques et corporels. Il s'agit de faire dialoguer dans une perspective à la fois située, les épistémologies des Suds et les savoirs minorés, sans céder à la tentation d'une homogénéisation ni à celle d'une essentialisation.

