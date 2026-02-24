José-Louis Diaz, "Moi qui ai vécu tant de vies". George Sand en ses métamorphoses

Ce livre de synthèse consacré à Sand montre à quel point elle fait partie de ces écrivains qui, comme le note un critique en 1837, « marchent de transformations en transformations », vie et œuvre dans son cas ne cessant de se poursuivre. La vie-œuvre de Sand est suivie, en prêtant attention à ses points névralgiques : naissance à l’écriture puis entrée en littérature (1812-1832) ; ces deux moments de crise que sont l’écriture de Lélia (1833), puis sa relation avec Musset (1833-1835) ; la conversion à la politique (1835) du voyageur « artiste » des Lettres d’un voyageur (1835-1837). Sand est aussi observée comme femme auteur, comme critique littéraire, dans sa relation multiple avec Balzac, enfin dans les diverses élaborations de sa « vie comme œuvre » que propose son autobiographie.

José-Luis Diaz, professeur émérite de littérature française à l’université Paris-Cité, est vice-président de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes. Ses travaux ont principalement porté sur les «scénographies auctoriales » romantiques, l’histoire de la critique, les correspondances, le biographique au xixe siècle. Sur Sand, il a été le coordinateur scientifique de l’édition des Romans dans la «Pléiade » (2019), et publiera prochainement une nouvelle édition de Lélia chez Gallimard.

