Béatrice Didier, Stendhal musicien. Une identité grâce à la musique

Pour des raisons multiples, historiques et personnelles, Beyle semble être longtemps resté à la recherche de son identité.

La musique lui a enfin permis de se trouver, en devenant un musicien, mais un musicien qui ignore «le bête de la musique», c’est-à-dire sa technique. Alors? Par-delà une expérience d’auditeur passionné et de critique musical, il découvre une musique tout intérieure: musique du moi aux prises avec le temps, la «musique d’une vie».

Béatrice Didier est professeur émérite à l’École Normale supérieure (Paris, rue d’Ulm). Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur la littérature française des XVIIIe et XIXe siècles et sur Stendhal: Stendhal autobiographe (P.U.F), La dictée du bonheur: La Chartreuse de Parme (Klincksieck). Elle dirige, chez l’éditeur Champion, les Œuvres complètes de Chateaubriand, et les Œuvres complètes de G. Sand. Elle a reçu en 2021 le prix de la Critique littéraire de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

Indice / Sommaire

Ouverture

PREMIERE PARTIE. À la recherche d’une identité

Chapitre I. Le livre et les livres: se découvrir

1. Premières lectures

2. Rousseau

Chapitre II. Premières écritures

1. La correspondance avec Pauline

2. Journal intime et correspondance

Chapitre III. Journal et identité

1. Présence d’autrui

2. Se trouver?

Chapitre IV. Vers d’autres voies

1. Crise du journal en 1806

2. La campagne de Russie et la fin de l’Empire

Chapitre V. Questions

1. Qu’est-ce que le journal pour Stendhal?

2. Quel journal de Stendhal lisons-nous?

DEUXIÈME PARTIE. Se trouver grâce à la musique

Chapitre I. Italiam, Italiam

1. Changer de nationalité

2. La découverte des arts: peinture et musique

Chapitre II. Le combat

1. «Viva la Libertà»: Mozart et la querelle du romantisme

2. Rivalités italiennes

3. Paris: l’Opéra en 1830

4. Le romantisme musical de Stendhal

Appendice: Rossini romantique

Chapitre III. Devenir un critique musical

1. Qu’est-ce que le style?

2. La description de musiciens

3. Portraits

Chapitre IV. L’opéra d’abord

1. La note et le mot: le libretto

2. Un aristocrate jacobin à l’opéra

3. Une autre réalité

4. Un exemple de surréalité: l’héroïsme à l’opéra

Chapitre V. Qu’est-ce que la musique?

1. La musique et l’esprit

2. L’émotion musicale

3. Le mouvement

TROISIÈME PARTIE. Entendre en soi la musique du temps

1. L’angoisse du temps: “Privilèges”, testaments et notices

2. Mais qui est donc Brulard?

3. Dialogues et paroles

4. Opera interrupta?

5. Faire de sa vie un livre

6. La musique d’une vie

Index des noms de personnes