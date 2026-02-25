Lucia Pasini

À l’écoute de la poésie. Réception, composition, interprétation (1870-1914)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Musicologie », n° 24, 2026

Il s'agit d'explorer la mise en musique de la poésie française (1870-1914) en croisant critique littéraire et musicale. On éclaire les liens entre formes poétiques et création musicale en interrogeant les enjeux esthétiques de la mélodie française, un art hybride par excellence.

