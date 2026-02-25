Emily Eells, Au Louvre avec Marcel Proust. Trois visites guidées

De Giotto à Delacroix, le Louvre fut pour Marcel Proust un véritable laboratoire du regard. Ce guide propose trois visites du musée à travers les mots de l’écrivain : les peintres du Nord qu’il méditait, la « tribune française » où il plaçait ses maîtres, et les œuvres transfigurées dans À la recherche du temps perdu.

Introduite par Laurence des Cars et Antoine Compagnon, cette promenade invite le lecteur à redécouvrir, dans les salles du Louvre, l’univers esthétique de Proust – où chaque tableau devient un fragment de mémoire et chaque regard, une révélation.

Cheminant d’une aile à l’autre, le visiteur retrouve les artistes que Proust aimait contempler : les clairs-obscurs de Rembrandt, la lumière dorée de Cuyp, les visages aristocratiques de Van Dyck, la délicatesse silencieuse de Vermeer. Chaque salle du musée devient ainsi une page vivante de son œuvre, où se répondent les voix du critique, du romancier et du promeneur émerveillé.

À travers les textes d’Emily Eells, ce guide fait revivre le Louvre de la Belle Époque : un lieu d’apprentissage, de désir et de rêverie, où se forment les regards et se tissent les correspondances entre peinture et littérature. C’est une invitation à voir le musée comme Proust le voyait – non comme un simple répertoire d’œuvres, mais comme un espace de révélation intérieure.

Membre du conseil d’administration de la Société des Amis de Marcel Proust, Emily Eells est professeure émérite à l’Université Paris Nanterre. Elle a co-signé, avec Élyane Dezon-Jones, Illustrer Proust : l’art du repeint (Sorbonne Université Presses, 2022) et, avec Isabelle Gadoin et Charlotte Ribeyrol, Sargent : le beau monde et son revers (Cohen & Cohen, 2025).